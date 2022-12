Paymee lance deux nouvelles solutions de paiement en ligne

Partagez 2 Partages

Dans le cadre de son développement, la startup Paymee a lancé plusieurs projets après le tour de table clôturé en juillet 2022. Pour en parler, nous avons invité le CEO de la startup, Marwen Amamou, dans ce 139e épisode de DigiClub powered by Topnet et Huawei Technologies.

Une des premières choses sur laquelle cette structure est en train de travailler pour consolider sa position en tant qu’acteur du paiement digital, est l’obtention d’une certification PCI DSS. Cette norme de sécurité de l’industrie des cartes de paiement est un standard de sécurité des données qui s’applique aux différents acteurs de la chaîne monétique et permet à la startup de traiter les numéros de cartes bancaires. En d’autres termes, une fois cette certification obtenue, Paymee n’aura plus à passer par le formulaire de la SMT pour traiter les demandes de paiement en ligne et aura ainsi la possibilité de générer son propre gateway de paiement.

Paymee travaille, également, sur deux autres projets : Paymee on delivery et Paymee on table. Le premier projet consiste à équiper les sociétés de livraison d’un système qui permet à leurs agents de scanner un code à barre qui est ensuite transformé en QR Code qui contient toutes les informations nécessaires sur l’opération.

« Le ClickToPay de la SMT a été personnalisé dans le cadre de ce projet pour en faire une solution plus user friendly », a précisé Marwen Amamou notant qu’il suffit pour l’utilisateur de scanner le QR Code avec la caméra du téléphone pour accéder au formulaire de paiement. « Ceux qui disposent d’iPhone peuvent prendre en photo la carte bancaire et le formulaire saisi automatiquement les données », a-t-il ajouté, soulignant que cette fonctionnalité sera bientôt disponible pour les utilisateurs Android.

Pour ce qui est du projet Paymee on table, Marwen Amamou nous a expliqué qu’il s’agissait d’une solution pour faciliter le règlement des additions en restaurant. « Cette solution est dédiée aux établissements dont les clients utilisent souvent leurs cartes bancaires. Au lieu d’appeler le serveur pour obtenir la facture et payer via TPE, le client peut simplement scanner le QR Code qu’il trouvera sur sa table. Ce QR Code contient et la commande et le formulaire de paiement », a-t-il indiqué.

Dans cet épisode, Marwen Amamou est, également, revenu sur les différentes étapes d’évolution de Paymee depuis son lancement et les défis auxquels la startup a dû faire face. L’interview au complet est disponible en audio sur notre canal SoundCloud et en version vidéo sur notre chaîne Youtube.

Nadya Jennene