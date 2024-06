Promo Hajj 2024 By Ooredoo

Partagez 0 Partages

À l’approche de la saison du pèlerinage pour l’année 2024, Ooredoo lance une offre spéciale «Hajj 2024» pour faciliter la communication des pèlerins avec leurs proches en Tunisie.

En cette période spéciale, Ooredoo propose à ses clients des tarifs spéciaux pour les appels vers les numéros en Tunisie et les numéros saoudiens, ainsi que des forfaits Passeport.

Cette offre exclusive permet aux pèlerins et à leurs familles de bénéficier des meilleurs tarifs tout au long de leur séjour en Arabie saoudite.

Forfaits combo (Appels + Internet + SMS) :

3 Go + 60 Min (émis & reçus) + 10 SMS valables 30 jours à 100 DT.

500 Mo + 120 Min (émis & reçus) + 10 SMS valables 30 jours à 99 DT.

1.25 Go + 30 Min (émis & reçus) + 5 SMS valables 15 jours à 50 DT.

500 Mo + 15 Min (émis & reçus) valables 7 jours à 25 DT.

Forfaits internet :

2 Go valables 15 jours à 25 DT.

5 Go valables 15 jours à 50 DT.

10 Go valables 30 jours à 80 DT.

De plus, les familles des pèlerins en Tunisie pourront recharger les téléphones de leurs proches en pèlerinage en utilisant le service Kado en composant *147# ou en utilisant l’application My Ooredoo.

De plus, les pèlerins bénéficieront de tarifs spéciaux pour les appels vers la Tunisie et l’Arabie

Saoudite :

Appels vers les numéros tunisiens : de 1,9 DT à 0,550 DT

Appels vers les numéros saoudiens : de 1,6 DT à 0,550 DT

Pour profiter de ces offres avantageuses, il suffira de composer le numéro #147* et choisir le forfait qui convient le mieux à ses besoins.

D’après communiqué