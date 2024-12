Proxym annonce son adhésion à la Chambre de Commerce et d’Industrie Tunisie-Côte d’Ivoire

Partagez 0 Partages



PROXYM, société tunisienne spécialisée dans les solutions technologiques avancées pour les entreprises et institutions financières, vient d’annoncer son adhésion à la Chambre de Commerce et d’Industrie Tunisie-Côte d’Ivoire (CCI-TCI). Une adhésion qui vient confirmer l’engagement de PROXYM en faveur du développement économique et du rapprochement stratégique entre la Tunisie et la Côte d’Ivoire, tout en soulignant son rôle clé dans la promotion de la coopération sud-sud.

La cérémonie officialisant cette adhesion s’est déroulée au siège de la CCI-TCI, à Abidjan, en présence de :

• M. Patrick M’BENGUE, Président de la CCI-TCI,

• M. Hichem GHANMI, Secrétaire Général de la CCI-TCI.

• M. Aymen EL MAJID, Strategy & Business Development Director Africa de PROXYM Group.

Cette collaboration marque une étape importante pour PROXYM GROUP, qui se positionne comme un modèle d’innovation digitale en Afrique. Fort de son expertise en transformation digitale, le groupe accompagne depuis plus de 17 ans les institutions financières, les entreprises et les administrations publiques dans leur transition vers des modèles d’affaires modernes et performants. Sa solution phare, Bankerise Digital Engagement Studio, est aujourd’hui adoptée par des acteurs bancaires de renom comme CORIS Bank Group, BICICI, UIB (Société Générale Tunisie), FAB Egypt, DUKHAN BANK, etc. renforçant ainsi sa présence dans le secteur des services financiers en Afrique.

La CCI-TCI, sous la présidence de M. Patrick M’BENGUE, joue un rôle essentiel dans le rapprochement des écosystèmes économiques ivoiriens et tunisiens. Plateforme dynamique pour les investisseurs et les entreprises des deux pays, elle encourage des partenariats stratégiques dans des secteurs clés, notamment les TIC, l’agro-industrie et les services financiers.

“Nous sommes honorés de rejoindre la CCI-TCI et de contribuer à son remarquable travail de consolider les liens économiques et culturels entre la Tunisie et la Côte d’Ivoire”, a souligné Aymen EL MAJID durant la cérémonie. “Cette collaboration incarne notre vision commune d’une coopération sud-sud innovante et prospère, au bénéfice des deux nations.”

De son côté, Patrick M’BENGUE a salué l’arrivée de PROXYM au sein de la chambre : “La présence de PROXYM témoigne du dynamisme des entreprises tunisiennes et de leur volonté de jouer un rôle actif dans l’essor économique de l’Afrique subsaharienne. Ensemble, nous continuerons à œuvrer pour un avenir marqué par l’excellence et la collaboration.”

Cette initiative illustre une fois de plus la capacité de la CCI-TCI et de ses membres à bâtir des ponts entre les pays et à promouvoir une coopération économique mutuellement bénéfique.

D’après communiqué