RSE Time et VERMEG signent un partenariat stratégique

RSE Time, la plateforme innovante dédiée à la digitalisation et à la centralisation des activités de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE), annonce avec fierté la conclusion d’un partenariat stratégique avec VERMEG, leader dans les solutions logicielles pour les institutions financières.

RSE Time offrira à Vermeg une plateforme en mode SaaS qui centralise et digitalise toutes les activités RSE de l’entreprise. Elle permetra une mise en relation automatique avec des associations et des startups alignées sur les mêmes objectifs de développement durable (ODD), tout en impliquant activement les collaborateurs. Grâce à des tableaux de bord personnalisés et des outils de reporting, l’entreprise pourra mesurer et suivre en temps réel l’impact de ses initiatives RSE.

«C’est un moment clé pour notre startup. La confiance et le soutien de VERMEG depuis le début de notre aventure ont été essentiels. Ce partenariat représente bien plus qu’un simple contrat ; il symbolise la première lancée pour promouvoir et généraliser le Mindset RSE en Tunisie et ailleurs», a déclaré Rym Ben Dhief Akremi, cofondatrice de RSE Time. «En tant que premier client de RSE Time, VERMEG démontre son soutien continu aux startups tunisiennes et renforce son rôle en tant qu’entreprise modèle pour la promotion d’une culture RSE dynamique dans la région. Nous sommes convaincus que RSE Time peut transformer la manière dont les entreprises gèrent et optimisent leurs activités RSE en impliquant activement leurs collaborateurs».

Badreddine Ouali, co-fondateur de VERMEG, a exprimé quant à lui que «ce partenariat avec RSE Time représente notre engagement continu envers la RSE. Nous sommes fiers de contribuer à l’épanouissement des initiatives locales et à la construction d’un avenir plus durable. L’engagement en faveur de la RSE est crucial pour notre écosystème socio-économique, favorisant une croissance durable et inclusive».

D’après communiqué