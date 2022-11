Sofiene Hemissi nommé PDG du Pôle technologique Smart Tunisian Technoparks

Partagez 52 Partages

Sofiene Hemissi a été nommé président directeur général du Pôle technologique Smart Tunisian Technoparks. Sa nomination a été officialisée par publication dans le Jort du vendredi 11 novembre 2022.

Sofiene Hemissi a occupé plusieurs postes de direction au sein de plusieurs ministères. Il a été directeur général des Technologies de l’information au ministère des Technologies de la Communication et de l’Économie numérique et directeur général des systèmes d’information du ministère des Affaires locales et de l’Environnement. Il a, également présidé la commission e-Gov.

NJ