Telefónica, Ericsson et MATSUKO intègrent avec succès les appels holographiques

Partagez 0 Partages



Telefónica, Ericsson et MATSUKO ont réussi à emettre des appels holographiques dans un numéroteur de smartphone utilisant le canal de données IMS.

L’intégration des appels holographiques directement dans les applications de numérotation permettrait aux utilisateurs d’accéder et d’utiliser cette technologie de communication avancée de manière transparente sans avoir besoin d’applications supplémentaires. Telefónica, Ericsson et MATSUKO, en étroite collaboration, ont réalisé avec succès l’une des démonstrations les plus complexes de la technologie IMS (IP Multimedia Subsystem) Data Channel à ce jour. Cette preuve de concept (PoC) révolutionnaire met en évidence le potentiel de l’IMS Data Channel pour révolutionner les futurs services vocaux 5G et 6G avec des applications innovantes, notamment la communication holographique.

Technologie de canal de données IMS : l’avenir des services vocaux

IMS Data Channel est une technologie de pointe basée sur des normes qui améliore les réseaux vocaux IMS existants, permettant aux opérateurs de réseaux mobiles de fournir des services améliorés à des millions d’utilisateurs. Cette technologie exploite les atouts inhérents aux réseaux de téléphonie, tels que la qualité de service, la fiabilité, la mobilité transparente et la sécurité, tout en introduisant de nouvelles capacités de communication interactive et immersive. Depuis 2021, Telefonica est à l’avant-garde de l’innovation IMS Data Channel, exécutant divers PoC avec des partenaires tels qu’Ericsson et MATSUKO. L’objectif était de démontrer la faisabilité et le potentiel de l’intégration de cette technologie dans les services commerciaux, notamment sur les smartphones 5G.

Communication holographique : pas besoin d’applications supplémentaires

Le récent PoC se concentre sur le développement et le test de services de communication holographique, dans le cadre du projet européen 6G-XR, qui vise à rapprocher la communication holographique de la réalité. Les entreprises ont démontré avec succès des appels holographiques à l’aide d’appareils compatibles IMS Data Channel de la série Samsung Galaxy S, où le visage et le torse de l’appelant peuvent être capturés et transmis sous forme d’hologramme en temps réel au récepteur. Dans ce PoC, chaque contributeur joue un rôle crucial :

– Telefonica : Coordonne les activités PoC et est responsable en dernier ressort de la fourniture du service.

– Ericsson : fournit une infrastructure et des services IMS pour faire de cette communication holographique une réalité.

– MATSUKO : Fournit une technologie et des applications holographiques pour le spectateur et le présentateur.

Le PoC a franchi plusieurs étapes importantes. Il a démontré la transmission d’un hologramme unidirectionnel (du présentateur au spectateur) avec un son bidirectionnel entre eux, en utilisant l’infrastructure IMS. Le service holographique a été parfaitement intégré aux numéroteurs natifs des smartphones, éliminant ainsi le besoin d’applications supplémentaires. De plus, le service holographique avancé de MATSUKO a traité et reconstruit les données de l’hologramme dans le cloud, garantissant des performances de haute qualité.

Façonner l’avenir : les travaux futurs pour définir les normes

Le PoC a également dû faire face à un certain nombre de défis. Les spécifications 3GPP actuelles manquent de normes pour les interfaces IMS Data Channel avec des serveurs tiers, ce qui complique une mise en œuvre plus large. Des limitations de bande passante et de charge utile pour les hologrammes à haute résolution ont été identifiées, soulignant la nécessité d’améliorer la segmentation et le réassemblage des données pour de meilleures performances. En outre, obtenir une synchronisation parfaite entre l’audio et la vidéo holographique reste un défi technique.

Les deux entreprises s’engagent à améliorer l’expérience utilisateur et la qualité des services holographiques. Elles prévoient de se concentrer sur l’amélioration de l’interface utilisateur avec des fonctionnalités telles que l’intégration d’arrière-plans RVB, les commandes 3D et une meilleure manipulation des hologrammes. En outre, elles souhaitent améliorer encore la qualité globale des hologrammes et explorer la mise en œuvre d’appels bidirectionnels. Les équipes travaillent également à la définition des normes et des interfaces nécessaires pour soutenir l’adoption généralisée de la technologie IMS Data Channel, garantissant ainsi qu’elle puisse être utilisée efficacement dans les applications futures.

« Nous sommes ravis des progrès réalisés dans la démonstration des capacités d’IMS Data Channel pour des applications innovantes comme la communication holographique. Cette technologie recèle un immense potentiel pour transformer la façon dont nous nous connectons et communiquons, en tirant parti d’un réseau IMS largement répandu et déjà utilisé par des millions de clients », a déclaré Cayetano Carbajo Martin, directeur du Core & Transport, Chief Technology & Information Office chez Telefonica SA

« Dans ce monde d’expériences interconnectées, la technologie IMS Data Channel nous propulse vers un avenir où les appels holographiques s’intègrent parfaitement à notre vie quotidienne. Nous sommes fiers des progrès que nous avons réalisés et je suis impatient de voir ce qui nous attend ! », a déclaré Matus Kirchmayer, cofondateur et directeur technique de MATSUKO.

« La percée dans ce riche domaine de la technologie des télécommunications démontre véritablement comment nous pourrons vivre la communication quotidienne à l’avenir. Le travail réalisé dans le cadre de ce partenariat est un élément essentiel pour faire avancer l’ensemble du secteur, et nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration, notre succès et notre innovation alors que nous explorons pleinement et exploiter les capacités du canal de données IMS », a déclaré Jon Illana, responsable des services de communication de la ligne de solutions, UDM & Exposure, Ericsson.

Cette recherche a été menée dans le cadre du projet 6G-XR d’Horizon Europe et de l’entreprise commune 6G Smart Networks and Services (SNS), https://smart-networks.europa.eu/ .

Source : Communiqué