Telefónica reconnue comme leader dans le rapport Gartner® Magic Quadrant™ 2024 pour les services de réseaux mobiles privés 4G et 5G

Telefónica a été reconnue comme leader dans le premier rapport Gartner Magic Quadrant pour les services de réseaux mobiles privés 4G et 5G. Telefónica dispose d’une proposition de valeur de réseau privé qui se distingue principalement par son approche multifournisseurs, sa spécialisation sectorielle et sa forte présence en Europe et en Amérique latine.

Les réseaux privés sont des infrastructures de communication mobiles déployées exclusivement pour une organisation afin de connecter tous ses appareils intelligents et de fournir une connexion sécurisée, personnalisable et à faible latence lorsque les données sont traitées dans les propres installations du client.

La proposition de valeur globale des réseaux privés, intégrée au portefeuille de Telefónica Tech , se distingue par son approche multifournisseurs, car elle propose différents produits pour offrir au client celui qui correspond le mieux à ses besoins. Il s’agit notamment, selon la géographie, de réseaux privés dédiés ou sur site (ceux qui sont mis en œuvre de manière isolée dans les installations du client et sont demandés dans des situations avec peu ou pas de couverture publique, comme dans les environnements miniers) et de réseaux hybrides (utilisant la radio publique pour résoudre le problème du manque de spectre dédié).

Le service de réseau privé 4G/5G de Telefónica occupe actuellement une position de leader dans les déploiements en Europe et en Amérique latine, et se concentre sur des secteurs aussi divers que l’exploitation minière, la fabrication, le secteur public et la défense, le pétrole et le gaz, les ports, la santé et l’éducation.

Carlos Carazo, directeur mondial des produits, de la technologie et des opérations IoT chez Telefónica Tech, a déclaré : « Nous sommes très fiers que Telefónica ait été reconnue comme leader dans le premier rapport Gartner Magic Quadrant pour les services de réseaux mobiles privés 4G et 5G. Nous continuons à travailler pour améliorer et simplifier la façon dont les organisations peuvent accéder aux technologies de réseaux privés et exploiter tout leur potentiel ».

Telefónica a déployé plus de 80 sites de réseaux privés 4G/5G dans le monde d’ici mai 2024, qui sont surveillés et gérés à partir d’un centre d’exploitation réseau (NOC) propriétaire que Telefónica Tech possède sur plusieurs sites en Espagne et au Brésil.

Les NOC de Telefónica Tech sont équipés d’outils de surveillance et de diagnostic avancés pour détecter et répondre aux incidents et problèmes potentiels avant qu’ils n’affectent les systèmes et les utilisateurs. Par conséquent, ils jouent un rôle fondamental pour garantir le bon fonctionnement des réseaux privés, y compris la sécurité et la qualité du service.

Le service de surveillance et de gestion du réseau privé est opérationnel 24 heures sur 24, tous les jours de l’année, et dispose de plans de continuité des activités et de reprise après sinistre pour garantir que les opérations du réseau sont constantes, sécurisées et fiables.

Source : Communiqué