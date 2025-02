Telefónica Tech et IBM signent un accord de collaboration pour une technologie à sécurité quantique

Partagez 0 Partages

Telefónica Tech , l’unité commerciale numérique du groupe de télécommunications espagnol Telefónica, et IBM , pionnier de la cryptographie quantique, ont annoncé aujourd’hui un accord de collaboration pour développer et fournir des solutions de sécurité qui répondent aux défis de sécurité posés par les futurs ordinateurs quantiques pertinents sur le plan cryptographique (futurs ordinateurs quantiques suffisamment puissants pour briser la cryptographie actuelle).

L’avènement de l’informatique quantique permettra des calculs plus avancés, mais elle pose également un défi crucial : garantir la sécurité des données dans un avenir où les algorithmes de chiffrement traditionnels pourraient devenir vulnérables. De plus, bien qu’un ordinateur quantique pertinent sur le plan cryptographique ne soit pas encore disponible, les données peuvent déjà être vulnérables à la collecte par des cybercriminels en vue d’un déchiffrement ultérieur.

IBM a développé des logiciels d’entreprise axés sur la sécurité quantique et des ressources basées sur la recherche pour une solution globale aux risques quantiques anticipés. IBM Guardium Quantum Safe, qui fait partie du centre de sécurité des données IBM Guardium, aide les entreprises à gagner en visibilité et à gérer la cryptographie pour remédier aux vulnérabilités, guider la priorisation et la correction et améliorer la posture de sécurité. Il comprend également IBM Guardium Key Lifecycle Manager, qui fournit une gestion centralisée, sécurisée et évolutive des clés de chiffrement.

En complément, IBM Quantum Safe Explorer et IBM Quantum Safe Remediator, des ressources technologiques permettant de découvrir les vulnérabilités cryptographiques dans le code, de tester les performances des algorithmes quantiques sécurisés et d’établir des proxys quantiques sécurisés.

Conformément à cet accord, les deux sociétés travailleront ensemble pour combiner la technologie quantique d’IBM avec l’expérience de Telefónica Tech dans la fourniture de services de cybersécurité gérés et professionnels dans le but de créer des solutions qui assurent la sécurité des entreprises et des administrations publiques contre les risques de sécurité nouveaux et futurs d’un monde post-quantique.

Les solutions présentées seront spécifiquement conçues pour aider à protéger les données critiques des organisations contre le risque d’être décryptées par des ordinateurs quantiques en mettant en œuvre de nouvelles normes de cryptographie quantique définies par le National Institute of Standards and Technology (NIST) des États-Unis. IBM a co-développé deux des trois algorithmes qui ont été publiés comme normes de cryptographie post-quantique, contribuant ainsi à la protection des données à l’ère quantique.

Raquel Ruiz Lozano, responsable mondiale des partenariats stratégiques de Telefónica Tech, déclare : « L’informatique quantique offre des opportunités incroyables, mais elle pourrait également représenter un défi important en matière de cybersécurité. Cet accord de collaboration avec IBM nous permet de continuer à contribuer à faire face aux risques potentiels du monde post-quantique, grâce à la technologie Quantum Safe d’IBM, et d’offrir à nos clients des solutions pour les aider à protéger leurs données critiques et à faire face à cette transformation en toute sécurité et confiance. »

Adolfo Hernández Pulido, directeur général de la technologie Telefónica chez IBM, souligne : « Il est essentiel que les organisations commencent à évaluer leur cryptographie et à planifier une transition vers des normes de sécurité quantique. Chez IBM, nous sommes fiers non seulement d’avoir participé au développement de nouveaux algorithmes de cryptographie post-quantique, mais aussi d’être à l’avant-garde des nouvelles technologies et services de sécurité quantique. Nous sommes ravis de signer cet accord de collaboration avec Telefónica Tech axé sur la technologie de sécurité quantique. »

L’intégration prospective des technologies quantiques d’IBM dans le portefeuille de services de Telefónica Tech est conçue pour améliorer les évaluations proactives des risques pouvant être effectuées par les professionnels des opérations de Telefónica Tech dans le but d’aider les organisations à identifier et à traiter les vulnérabilités cryptographiques dans leurs infrastructures.

Conformément à cet accord, Telefónica Tech assisterait également les organisations dans leur transition vers de nouvelles normes, protocoles ou algorithmes cryptographiques pour garantir la résilience et l’agilité face aux risques de cybersécurité posés par l’informatique quantique, ainsi que la transition vers de nouvelles technologies de cryptage quantique sécurisées.

L’accord prévoit également la création d’un bureau d’étude de cas commun, axé sur des domaines clés tels que le cryptage des communications, l’adaptation à de nouveaux algorithmes sécurisés et la protection des environnements critiques.

Dans ce contexte, l’infrastructure d’IBM a déjà été déployée au siège de Telefónica, situé à Distrito Telefónica (Madrid, Espagne), pour favoriser le développement des activités. Cette infrastructure est composée d’éléments spécifiquement conçus pour promouvoir un environnement sécurisé et résilient face aux menaces du monde post-quantique.

Il s’agit notamment d’un système IBM LinuxONE, sécurisé par un cryptage de bout en bout incluant une nouvelle cryptographie quantique sécurisée ; de la technologie IBM Storage ; et d’autres outils avancés pour protéger les clés principales et opérationnelles.

Source : Communiqué