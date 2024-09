Telefónica Tech étend ses services de cyberintelligence avec Cisco

Partagez 0 Partages



Telefónica Tech renforce sa proposition de valeur en matière de cybersécurité avec Cisco en rejoignant le programme AEGIS (Awareness, Education, Advice, and Information Sharing). AEGIS est une initiative collaborative de Cisco Talos Intelligence Group, l’une des équipes de recherche en matière de renseignement sur les menaces les plus fiables au monde. Le programme vise à favoriser l’échange d’informations sur les cybermenaces et les vulnérabilités, à comprendre les stratégies d’atténuation et de prévention des menaces, ainsi qu’à approfondir les nouvelles tendances en matière de cyberattaques à l’échelle mondiale.

L’approche collaborative du programme AEGIS vise à renforcer les services de cybersécurité des organisations participantes et à contribuer à la création et à la maintenance d’environnements numériques plus sûrs. En rejoignant cette initiative, Telefónica Tech reçoit des informations stratégiques sur les réseaux et les renseignements sur les menaces des membres participants, telles que les changements dans les tactiques, techniques et procédures (TTP) des adversaires, les nouvelles infrastructures des acteurs de la menace ou les tendances émergentes.

« Les informations de cyberintelligence de Cisco, via le programme AEGIS, renforcent les sources mondiales avec lesquelles notre équipe Threat Intelligence travaille pour détecter et surveiller les incidents de cybersécurité dans le monde entier », explique Alberto Sempere, directeur des services, de l’innovation et des partenariats chez Telefónica Tech.

« La visibilité et la connaissance sont essentielles dans le secteur de la cybersécurité, et cette collaboration avec Cisco Talos Intelligence Group aidera Telefonica Tech à améliorer ses pratiques de sécurité grâce aux retours d’expérience de Talos sur les cybermenaces les plus récentes », déclare Ángel Ortiz, responsable de la cybersécurité de Cisco Espagne.

Les informations sur les menaces reçues via AEGIS et le partage des IOC (Indicators of Compromise) seront intégrées en continu dans la suite de services de cybersécurité NextDefense, garantissant aux clients la protection la plus à jour contre les cybermenaces en constante évolution. Tout cela est géré via la plateforme de renseignement propriétaire de Telefónica Tech à partir de ses Digital Operations Centers (DOC) et de son réseau de onze Security Operations Centers (SOC), entièrement dédiés à la surveillance et à l’exploitation des services de cybersécurité et de cloud.

Capacité de réponse et de surveillance 24h/24 et 7j/7

Le DOC (Digital Operations Center) de Telefónica Tech offre une attention ininterrompue 24h/24 et 7j/7 aux clients de Telefónica dans le monde entier grâce à une équipe d’experts spécialisés et multidisciplinaires travaillant en étroite collaboration avec un réseau mondial de SOC (Security Operations Center) avec 11 sites dans le monde qui surveillent et exploitent les services de cybersécurité.

En collaboration avec le DOC, les SOC de Telefónica Tech détectent, gèrent et résolvent les incidents de manière continue afin de renforcer la résilience et de sécuriser les services clients face aux menaces et vulnérabilités potentielles, en répondant rapidement et efficacement aux incidents de toute nature et origine géographique. De plus, Telefónica Tech dispose de ses propres outils et d’alliances de premier ordre pour fournir des services de cybersécurité personnalisés et offrir une vision globale et holistique de la cyberintelligence.

L’équipe de Telefónica Tech est composée de plus de 6 400 professionnels de 60 nationalités différentes et disposant de plus de 4 000 certifications en technologies tierces, dont 2 500 en opérations de cybersécurité. Ces professionnels gèrent 350 000 tickets d’événements de sécurité et environ 500 000 alertes par an, dont 13 000 sont critiques.

Source : Communiqué