TOPNET et Monétique Tunisie signent un partenariat

TOPNET, leader des services Internet en Tunisie, annonce la signature d’un partenariat avec la société Monétique Tunisie pour intégrer le paiement des factures TOPNET sur la plateforme Paysmart by Monétique Tunisie.

La signature de cet accord a eu lieu lors d’une cérémonie en présence de M. Nabil Dridi, Directeur Général de TOPNET, de M. Bilel Darnaoui, Directeur Général de Monétique Tunisie, ainsi que des cadres des deux sociétés. Grâce à cet accord, TOPNET et Monétique Tunisie poursuivent le déploiement de leurs stratégies de développement des services digitaux et de soutien à l’inclusion numérique en Tunisie tout en diversifiant les canaux de paiement.

Ce nouveau service, qui encourage le décashing, vise à améliorer l’expérience des clients en leur permettant de régler leurs factures TOPNET par carte bancaire, par wallet ou par virement via les applications de Mobile Banking, de manière instantanée et sans frais, à travers la plateforme de paiement digital Paysmart by Monétique Tunisie.

Avec ce partenariat, TOPNET devient le premier fournisseur de services Internet à offrir à ses clients la possibilité d’effectuer le paiement de leurs factures via la plateforme Paysmart.

Source : Communiqué