Tunisie Telecom augmente le débit de tout son parc ADSL 4 et 8 Mbps à 10 Mbps

L’opérateur historique vient de lancer une opération promotionnelle sur la Data fixe. Les abonnés ADSL qui naviguent en 4 et 8 Mbps et disposant de lignes éligibles à plus de débit, bénéficieront automatiquement dès le 15 août de 10 Mbps au même tarif.

Les abonnés satisfaits et souhaitant bénéficier du débit alloué verront leur facture augmenter à compter du 1ernovembre. Dans le cas échéant, et avant cette date butoir, le client pourra demander de revenir à son ancien abonnement de 4 ou 8 Mbps.

Cette opération s’inscrit dans le cadre que la stratégie que Tunisie Telecom a tracée avec ses partenaires les fournisseurs d’accès Internet et vise à simplifier l’offre ADSL avec deux grandes catégories : Jusqu’à 10 Mbps et Jusqu’à 20 Mbps.

Ceux qui souhaitent avoir un débit supérieur, peuvent, bien évidemment, switcher à la VDSL vu que la majorité des lignes fixes de Tunisie Telecom sont maintenant compatibles avec cette technologie.

WN