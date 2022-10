Tunisie Télécom et Huawei : ensemble pour la création de l’avenir

Partagez 6 Partages

A l’occasion du 20e anniversaire de la coopération liant Tunisie Télécom à Huawei, une nouvelle édition de l’événement annuel « Tunisie Telecom & Huawei Strategy to execution Summit 2022 » s’est tenue, récemment sous le thème « Together, create the future ».

L’ouverture officielle de cette conférence a été assurée par M. Lassâad Ben Dhiab, Président-Directeur Général de Tunisie Telecom et M. Wang Yusong, Vice President of Northern Africa Carrier Sales Business Department.

Plusieurs thématiques portant sur le réseau 5G, la Fibre et le B2B ont été abordées lors de cette rencontre. En effet, Tunisie Télécom et Huawei ont convenu conjointement de développer un laboratoire d’innovation pour promouvoir les cas d’utilisation B2B et stimuler la croissance de la 5G dans les années à venir.

Ce laboratoire d’innovation aura plusieurs objectifs dont la sélection de partenaires de l’écosystème, le développement de talents pour les nouvelles technologies, le développement de solutions numériques ainsi que leur test et validation pour en faire des applications commerciales.

Lassâad Ben Dhiab a tenu à réaffirmer la solidité du partenariat entre les deux acteurs majeurs du secteur TIC en Tunisie ; soulignant que : « La réussite de Tunisie Télécom est basée sur des accords de partenariat stratégiques solides et durables. Nous sommes fiers que Huawei avec qui nous partageons des valeurs fondamentales de l’innovation et de la création de la valeur ; fait partie de nos partenaires de longue date ».

Lin Xingshuo a affirmé pour sa part : « Cette coopération avec Tunisie Télécom nous permet de mieux positionner la Tunisie dans ce nouveau monde numérique et de soutenir le pays dans son accélération digitale ».

En marge de cette édition, Messieurs Lassâad Ben Dhiab, et. Wang Yusong ont également procédé à la signature d’un mémorandum d’entente dans le cadre de cette coopération stratégique.

Communiqué