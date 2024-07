Tunisie Telecom honore le major de promotion du bac 2024

Partagez 0 Partages

Lors d’une cérémonie organisée le mercredi 3 Juillet 2024 au siège de Tunisie Telecom, le PDG M. Lassaad Ben Dhiab a tenu à honorer le lauréat du baccalauréat 2024, le jeune Ramez Messek qui se trouve être le fils d’une du personnel de Tunisie Telecom, une fierté immense pour tout le pays mais également pour tout Tunisie Telecom.

Le PDG de l’opérateur national a rappelé lors de son intervention combien cet accomplissement représentait un exemple à suivre et une inspiration pour la jeunesse et a souhaité au jeune lauréat tous ses vœux de réussite pour la suite et pourquoi pas s il le souhaitait plus tard venir sur les traces de sa mère enrichir le quota déjà important des employés tunisiens qui font le succès de Tunisie Telecom et de la Tunisie.

Source : communiqué