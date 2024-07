3S/GlobalNet annonce le lancement du 1er réseau public IoT en Tunisie

Partagez 0 Partages

3S/GlobalNet lance le premier réseau public IoT en Tunisie en partenariat avec Tunisie Telecom. Ce projet consiste en la mise en place d’un réseau national IoT (Internet des objets) basé sur la technologie LoRaWAN.

Rappelons à cette occasion, que ce projet était en phase de test depuis 2019 avec un deploiement progressif des Gateways IoT et assurer ainsi la couverture du réseau national LoRaWAN. Le déploiement continuera durant les prochains mois pour étendre la couverture déjà en place sur tout le territoire tunisien.

Cette nouvelle connectivité permettra de répondre aux spécificités des projets IoT des économies émergentes, tout en garantissant l’interopérabilité entre tous les acteurs de la chaîne de valeur comme les éditeurs d’applications, constructeurs d’objets connectés (capteurs, compteurs, actionneurs…), équipementiers, fournisseurs de services, etc.

Les clients de la connectivité IoT LoRaWAN disposeront d’accès à des plans de connectivité avantageux en Upload et Download et aussi à une plateforme performante de gestion du réseau, des objets et de la connectivité.

D’après communiqué