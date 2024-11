La 5G TDD à bande moyenne a permis de multiplier par 3,5 l’efficacité énergétique par Go par rapport à la 4G

Partagez 0 Partages



L’année 2024 a été la première année où plusieurs événements européens majeurs ont coïncidé avec la mise en place d’une infrastructure 5G ciblée par les opérateurs en prévision de l’explosion de la demande de trafic mobile. Ces événements, notamment les jeux olympiques de Paris, le Championnat d’Europe de football et des concerts de musique, ont fourni un terrain d’essai réel pour les capacités de la 5G à offrir des expériences de connectivité améliorées dans les environnements de circulation les plus difficiles.

Les données de performance du réseau relevés lors de ces événements montrent que les réseaux 5G ont considérablement amélioré l’expérience utilisateur par rapport à la 4G dans les mêmes zones d’évènements. Ericsson ConsumerLab a interrogé un échantillon de consommateurs représentant les 14 millions de fans qui ont assisté à ces événements sur leurs attentes et expériences antérieures. Deux utilisateurs 5G sur trois ont déclaré que leurs attentes en matière de connectivité avaient été satisfaites ou dépassées, la 5G ayant 20 % plus d’utilisateurs satisfaits que la 4G aux mêmes endroits.

Jasmeet Sethi, responsable du ConsumerLab chez Ericsson, a déclaré : « Cette étude montre clairement que les expériences améliorées offertes par la 5G génèrent une plus grande satisfaction. Bien que la vitesse du réseau soit importante, ce n’est pas le facteur le plus important : nos résultats montrent que la satisfaction des utilisateurs dépend davantage de la cohérence et de la qualité des performances de l’application. Comme l’ont déjà montré de précédentes études de ConsumerLab, une mauvaise expérience peut avoir un impact durable sur la fidélité des clients, et ces résultats soulignent que les utilisateurs sont prêts à payer plus cher pour garantir une qualité de service.

Cela signifie qu’avec la 5G standalone (ou autonome), les opérateurs ont une opportunité significative de répondre aux attentes croissantes des utilisateurs et de capitaliser sur des services haut de gamme pour les consommateurs à la recherche d’une qualité d’expérience assurée.

L’étude a également révélé que les consommateurs sont prêts à payer plus pour une connectivité garantie et une expérience de l’application pendant les événements. Pendant les pics d’utilisation du réseau et de congestion, les utilisateurs ont continué à signaler des problèmes liés aux interruptions de réseau et aux expériences incohérentes d’utilisation des applications, ce qui, selon les résultats, a dix fois plus d’impact sur leur perception que les vitesses du réseau. Les consommateurs ont déclaré qu’ils étaient prêts à payer pour une connectivité garantie et transparente afin d’améliorer leur expérience lors des événements. Si c’est inclus dans le billet d’événement, les participants sont prêts à payer jusqu’à 15 % de plus pour améliorer leur connectivité et leur expérience de l’application.

La 5G standalone permettrait aux opérateurs de répondre au mieux à cette exigence, en leur permettant de réserver une partie de leur réseau pour assurer la qualité d’expérience d’utilisateurs ou d’applications spécifiques.

Jenny Lindqvist, responsable de la zone de marché Europe et Amérique latine d’Ericsson, dira à ce propos: « La 5G a déjà un impact transformateur sur les consommateurs lors d’événements majeurs, permettant à un plus grand nombre d’utilisateurs de diffuser en direct ou de partager leurs expériences. À l’avenir, la connectivité différenciée permettra aux opérateurs de répondre aux besoins et aux attentes de chaque utilisateur, par exemple en garantissant une connectivité haut de gamme. Cela conduira à une satisfaction encore plus grande des clients et créera de nouvelles opportunités de revenus pour les opérateurs.»

L’amélioration des performances de la 5G lors de ces événements a permis aux opérateurs de faire face à une augmentation du trafic de téléchargement due à la diffusion en direct en temps réel et au partage de contenu. Lors des jeux olympiques de Paris, le trafic quotidien de données en uplink dans le centre de Paris a augmenté de 20 %, le trafic en uplink ayant également triplé lors de la cérémonie d’ouverture. S’appuyer uniquement sur la 4G pour prendre en charge ce trafic de upload aurait entraîné une surcharge des réseaux et d’importantes pannes de connectivité.

Tanja Richter, directrice du réseau chez Vodafone Allemagne, a déclaré : « Les téléphones portables sont utilisés en permanence lors de concerts, de festivals et d’événements sportifs. Les visiteurs partagent leurs impressions avec des vidéos haute résolution, des histoires et des live sur les réseaux sociaux pour partager leur expérience avec leurs amis et le monde entier.

Ainsi, nous tenons compte de ces événements importants de la planification de notre réseau et, dans de nombreux cas, nous activons des antennes LTE et 5G supplémentaires sur place. Cela nous permet de traiter les énormes quantités de données simultanément et de manière fiable, même lorsque des milliers d’utilisateurs se trouvent sur le réseau en même temps.

Anne Flore Roger, Directrice Technique Réseau Mobile d’Orange, a déclaré : « L’expérience client est au cœur de notre stratégie. Cette année, à Paris, l’événement sportif mondial a été témoin d’un trafic sans précédent. Pour accueillir les 11 millions de participants attendus dans la ville, nous avons déployé de nombreux sites mobiles temporaires alimentés par la 5G, qui ont géré 25 % du trafic total, un chiffre remarquable. Les principaux points chauds étaient également critiques, avec seulement six sites gérant 50 % de la charge totale. À elle seule, la cérémonie d’ouverture a vu le trafic multiplier par trois le volume d’une journée chargée typique, la 5G prenant en charge la moitié de cette demande. Il est clair que sans la 5G, nous n’aurions pas pu répondre aux besoins de connectivité des utilisateurs à cette échelle.

En plus de l’étude de ConsumerLab, Ericsson a réalisé un document technologique complémentaire qui se penche sur la technologie permettant les améliorations de connectivité observées lors de ces grands événements. Ce document met en évidence les mesures proactives prises par les opérateurs, en commençant les préparatifs plus d’un an à l’avance pour faire face aux pics de trafic prévus et prévenir les interruptions du réseau. L’expansion de la capacité s’est concentrée sur la 5G, en particulier l’utilisation du spectre TDD 5G à bande moyenne combiné à la technologie Massive MIMO (multi-inputs, multi-outputs). Cette approche s’est avérée à la fois rentable et efficace, augmentant considérablement la capacité et améliorant l’expérience des utilisateurs 4G et 5G. Par exemple, lors de l’événµement sportif mondial de Paris, les débits moyens des utilisateurs de la 5G étaient jusqu’à six fois supérieurs à ceux de la 4G dans des conditions normales et quatre fois plus élevés pendant les heures de pointe, tandis que la 5G TDD à bande moyenne a permis de multiplier par 3,5 l’efficacité énergétique par gigaoctet par rapport à la 4G.

Source : Communiqué