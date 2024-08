Appel aux Startups Françaises et Tunisiennes pour le Prix French Tech Bogotá 2024

Partagez 0 Partages



La French Tech Bogotá lance un appel aux startups françaises et tunisiennes domiciliées en France pour participer au Prix French Tech Bogotá 2024. Cette année, le concours s’élargit avec une nouvelle catégorie dédiée aux startups françaises basées hors de Colombie, particulièrement dans les secteurs de la Deeptech, de l’IA et des Greentech.

Les lauréats auront l’opportunité de bénéficier d’un an de domiciliation et d’affiliation à la Chambre de Commerce et d’Industrie France-Colombie, ainsi que de rendez-vous B2B avec des clients potentiels en Colombie. Ils pourront également participer à des événements de startups en Colombie, dont une invitation spéciale à un événement privé de la French Tech Bogotá.

Les conditions de participation exigent que le représentant de la startup soit majeur et de nationalité française, avec au moins un membre de l’équipe maîtrisant l’espagnol ou l’anglais. Les finalistes devront être disponibles pour se rendre en Colombie entre mars et avril 2025.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 8 septembre, avec une sélection des finalistes prévue pour le 16 septembre et une finale en ligne le 30 septembre. Plus de détails sur ce site.

D’après communiqué