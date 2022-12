BEE augmente le débit d’upload sur le VDSL et réduit ses prix à l’occasion du Mondial 2022

Partagez 10 Partages

A l’occasion de la Coupe du Monde, BEE a décidé de choyer ses clients amateurs de football. Pour leur permettre de vivre pleinement leur passion, le FSI propose des promotions alléchantes sur ses gammes d’abonnements internet.

Les prix des abonnements ADSL et VDSL ont été revu à la baisse. Il suffit de se connecter sur le site web de BEE pour connaitre le tarif de chaque débit.

BEE a, également, supprimé temporairement les frais de raccordement pour tout nouveau client VDSL ou Fibre Optique jusqu’à la maison (FTTH GPON) durant la période de la Coupe du Monde.

Et pour finir, et en collaboration avec Tunisie Telecom, le débit d’upload pour les clients VDSL passe au-dessus de 2 Mbps et pourra atteindre les 16 Mbps selon la zone géographique du client et la distance qui le sépare de l’IPMSAN.

BEE promet également des cadeaux à ses clients. Toute souscription en ligne aux offres de BEE, vous permet d’accéder au grand tirage au sort organisé à l’occasion de la Coupe du Monde.

Pour plus d’informations, veuillez cliquer ici.

WN