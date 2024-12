Cybercommunications : Infobip enregistre un niveau record d’interactions durant la Cyber Week

Partagez 0 Partages

Infobip, acteur mondial des solutions de communication, vient de franchir un cap historique lors de la Cyber Week, en illustrant l’essor incontestable des expériences conversationnelles dans les parcours d’achat des consommateurs. Entre le vendredi 29 novembre et le lundi 2 décembre 2024, la plateforme a comptabilisé 11,6 milliards d’interactions, révélant ainsi une progression de 41 % par rapport aux 8,2 milliards enregistrés en 2023.

Cette tendance confirme une évolution marquée des préférences clients, désormais orientées vers des expériences conversationnelles plus fluides et leur permettant d’acheter efficacement via un seul canal. Parmi les canaux sollicités, SMS, e-mail et WhatsApp ont généré à eux seuls pas moins de 5,5 milliards d’interactions, avec une performance notable de l’e-mail, qui affiche une envolée spectaculaire de 94 % par rapport à l’année précédente.

Un pic d’activité remarquable a été observé durant le week-end, plus précisément entre le samedi 30 novembre et le dimanche 1er décembre, avec 5,1 milliards d’interactions enregistrées contre 3 milliards sur la même période en 2023. Ce bond témoigne de l’engagement croissant des entreprises pour capter l’attention des consommateurs, dont les comportements d’achat s’étendent désormais bien au-delà des traditionnelles journées du Black Friday et du Cyber Monday.

Ivan Ostojić, Chief Business Officer d’Infobip, a commenté cette dynamique en déclarant :

« Nos données révèlent que les consommateurs ne se limitent plus aux pics traditionnels comme le Black Friday ou le Cyber Monday. En effet, les interactions ont progressé de 70 % sur le samedi et le dimanche par rapport à l’an dernier. Cela confirme que les marques, grâce à notre plateforme, ont su proposer des parcours client fluides et performants tout au long de la Cyber Week et même durant tout le mois de novembre. »

Source : Communiqué