DevFest 2022, le premier UXathon en Tunisie

Comme chaque année, Google organise à travers le monde le DevFest à travers les communautés de Google Developer Groups, Les DevFests sont des conférences technologiques locales .

Chaque événement DevFest est conçu par ses organisateurs locaux pour répondre aux besoins et aux centres d’intérêt de sa communauté de développeurs. Qu’il s’agisse d’expériences d’apprentissage pratiques, de discussions techniques ou de rencontres avec d’autres développeurs et Designers de votre région.

Pour le DevFest 2022 , GDG Carthage, The UXers, Instadeep en partenariat avec GDG Manouba, SMU, GDSC SMU, Student life SMU, organisent un Hackathon SPÉCIAL « The UXathon », c’est le premier « UX Hackathon » qui se passe en Tunisie. L’idée est de réunir UXers, designers, développeurs, ou toute personne passionnée par le UX design pour travailler en équipe et imaginer des solutions innovantes et les mettre en action pour donner vie des prototypes et des solutions en suivant le processus du UX design.

Durant ce UXathon des workshops en UX Design et UI Design sont au rendez vous, mais aussi la technologie de Google : Web, mobile, Blockchain.

