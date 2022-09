DP World lance la plateforme de e-commerce DUBUY.com en Tunisie

Partagez 0 Partages

DP World a lancé, lundi 5 septembre 2022, sa plateforme de commerce électronique DUBUY.com en Tunisie, permettant aux entreprises tunisiennes de commercer plus facilement au-delà de leurs frontières et d’accéder à de nouveaux marchés.

L’expansion de DUBUY.com permettra aux grossistes tunisiens de tirer parti d’un réseau bien établi et étendu de partenaires internationaux à travers le monde. Cette expansion fournira également une chaîne d’approvisionnement plus sûre, plus pratique et plus fiable grâce au réseau mondial de ports et de logistique de DP World.

Grâce au réseau d’importateurs, d’exportateurs et de professionnels du commerce de DUBUY.com, les entreprises tunisiennes sont désormais en mesure de se développer, d’accéder à de nouvelles sources de biens et de saisir de nouvelles opportunités commerciales.

DUBUY.com est déjà opérationnel au Ghana, au Kenya, en Tanzanie et en Zambie, constituant une communauté commerciale en ligne de plus de 4 000 marchands actifs.

D’après communiqué