E-Houwiya : 2.462 Mobile ID générés en une semaine

Mise à jour mercredi 10 août 2022 à 21H:

Depuis le lancement du Mobile ID le 3 août 2022 et jusqu’au mercredi 10 août 2022, 16.278 demandes ont été déposées. Au total 2.462 ont été approuvées, selon le ministre des Technologies de la communication, Nizar Ben Néji.

Sur les 15.187 demandes de Mobile ID reçues, 1.973 E-Houwiya ont déjà été générées en une semaine, a annoncé, mardi 9 août 2022, le ministre des Technologies de la communication dans un statut sur sa page Facebook.

Officiellement lancé le 3 août, le Mobile ID « va révolutionner progressivement l’accès aux services en ligne en Tunisie, et par conséquent faciliter les procédures administratives et simplifier dans le temps la vie du citoyen, à travers un mode d’accès unique et universel », a-t-il ajouté.

Composé d’un « certificat électronique X.509 personnel (lié à une paire de clés de signature), d’un matricule digital lié à l’identifiant unique du citoyen (IUC), et du numéro de téléphone mobile propre au citoyen », il permettra, selon Nizar Ben Néji « de s’authentifier sur les portails gouvernementaux en toute sécurité et de signer électroniquement tout type de document en toute simplicité ».

Du côté des prestataires de services qu’il s’agisse d’entités gouvernementales, publiques, privées, banques, ou autres, le Mobile ID « permettra de s’ouvrir sur Internet et de rester accessibles au plus grand nombre d’internautes et de mobinautes, en toute sécurité (…) de s’assurer de la qualité et de la véracité des données introduites en ligne, de se prémunir contre les risques de fraude (usurpation d’identité, déclaration d’une fausse identité, etc.) et de se conformer à des réglementations de plus en plus strictes et contraignantes en termes d’échanges électroniques, de protection des consommateurs des services électroniques et de protection des données à caractère personnel », a assuré le ministre.

