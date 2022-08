E-Sports by TT : Spoot nous livre tous les détails

Partagez 3 Partages

Dans la continuité de sa stratégie d’appui aux sports et pour être en phase avec l’évolution des sports électroniques en Tunisie, l’opérateur historique a lancé en avril 2022, sa toute première plateforme dédiée au gaming.

Baptisée E-Sports by TT, cette plateforme vise à réunir les gamers tunisiens dans un seul et même espace où ils peuvent à la fois s’adonner à leur passion et faire fructifier le temps passé devant l’écran.

Pour ce faire, Tunisie Telecom a rassemblé sur cette plateforme les jeux vidéo et mobiles les plus populaires et les plus convoités par la communauté des gamers en Tunisie. Pour y accéder, il suffit de créer un compte sur cette plateforme à travers un numéro de téléphone mobile. E-Sports by TT est, notons-le, exclusivement dédiée aux abonnés de l’opérateur.

Une fois le compte créé, les gamers peuvent jouer et former des points en accomplissant les missions qui leur sont proposées. Celles-ci sont limitées à cinq missions par semaine et évoluent au même rythme que l’évolution du jouer pour ainsi satisfaire et les débutants et les gamers professionnels.

Spoot nous raconte les détails dans cette interview avec le gamer et développeur de jeux vidéo Hassen Khamouma. Vidéo ci-dessous :

NJ