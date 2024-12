France : La Poste et Orange donnent une seconde vie aux équipements Réseau utilisés pendant les JO et les Paralympiques de Paris 2024

Partagez 0 Partages



Orange et La Poste annoncent la première initiative innovante pour allonger la durée de vie des équipements Réseau installés pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Cette collaboration s’inscrit dans la stratégie Responsabilité Sociétale des deux entreprises pour limiter les impacts du numérique et est au cœur de l’héritage de Paris 2024 dont l’ambition est de réemployer les équipements démontés à l’issue des compétitions sur d’autres sites, et pour d’autres usages.

Une approche responsable d’envergure

Plusieurs milliers de bornes WiFi ainsi que d’autres équipements télécom de dernière génération déployés sur les sites des Jeux Olympiques et Paralympiques seront réemployés par La Poste sur de grands sites parisiens et aussi au cœur des territoires. Par exemple, la Maison de l’Innovation à Nantes, qui accueillera prochainement plus de 800 informaticiens du groupe La Poste, va bénéficier de ce matériel de pointe. Ces équipements ont servi sur une courte durée et ont tous été vérifiés pour s’assurer de leur performance de leur disponibilité et de leur pérennité.

Ces équipements récents permettront d’améliorer le réseau pour l’efficacité opérationnelle des collaborateurs de La Poste, grâce à une meilleure connectivité et un haut niveau de service tant en intérieur qu’en extérieur. L’intégration de ces équipements de dernière génération seront aussi clé pour accompagner la digitalisation et les nouveaux usages afin d’offrir une meilleure fluidité des outils SI.

Des engagements partagés ambitieux

Orange et La Poste partagent une vision commune et sont engagées activement pour adopter des pratiques plus responsables et durables. La démarche d’allongement de la durée de vie des équipements télécom a déjà été menée sur de précédentes infrastructures du groupe La Poste opérés par Orange. Cette nouvelle initiative illustre l’accélération menée par les deux entreprises pour atteindre leurs objectifs RSE et sensibiliser l’écosystème à agir pour réduire leur empreinte carbone, et choisir les bons gestes.

Orange et La Poste partagent le même objectif net zéro carbone d’ici 2040, les deux entreprises ont mis en place des circuits d’achats plus responsables, notamment sur les environnements IT. Orange en proposant des produits éco-conçus ou encore des équipements Réseau de seconde main à ses clients Grand Public et Entreprise, et La Poste, entreprise à mission a pris l’engagement statutaire d’un numérique éthique, inclusif et frugal et s’est dotée d’une politique numérique responsable. Cette dernière vise à optimiser son usage des ressources naturelles et non renouvelables par l’allongement de la durée de vie de ses équipements informatiques en favorisant la réparation et le réemploi en sortie de parc.

« Face à des ressources qui se raréfient et une digitalisation croissante des usages, Le groupe La Poste est engagé dans la réduction de l’empreinte environnementale de ses outils et de ses applications. La réutilisation des équipements réseau déployés par Orange pour les Jeux de Paris 2024 est une opportunité qui s’inscrit parfaitement dans notre volonté de promouvoir un numérique responsable » déclare Philippe Bajou, directeur général adjoint du groupe La Poste, secrétaire général du groupe La Poste et président de La Poste Immobilier.

« Les Jeux de Paris 2024 ont été une occasion unique de démontrer notre savoir-faire technique et une vraie vitrine des solutions proposées à nos clients Entreprise. Je suis fière que ces équipements de premier choix trouvent une seconde vie chez notre client La Poste. Cette collaboration illustre notre engagement pour un avenir durable et connecté. Chez Orange Business nous nous engageons à aider nos clients et partenaires dans leur transition environnementale et à réduire l’empreinte carbone », ajoute Aliette Mousnier-Lompré, directrice générale d’Orange Business.

Source : Communiqué