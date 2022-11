Gaming : 42% des joueurs professionnels s’inquiètent pour leur santé mentale

Partagez 1 Partages

Une enquête, commissionnée par Kaspersky, révèle que la santé mentale est l’une des préoccupations principales des joueurs professionnels : 42% d’entre eux (43% en Europe) sont plus inquiets de leur condition mentale que les autres gamers. En effet, les professionnels de l’e-Sport veillent attentivement à avoir un mode de vie sain et de bonnes habitudes, avec 38% (idem en Europe) d’entre eux veillant à être bien préparés mentalement, et 34% (38% en Europe) s’assurant toujours de dormir suffisamment. Néanmoins, encore 40% des gamers professionnels font le choix de continuer à jouer pour améliorer leurs performances au lieu de s’accorder plus de temps de pause pour dormir ou manger plus sainement.

Selon une étude récente dirigée par l’Université de Winchester, consacrée aux facteurs permettant de prédire une détérioration de la santé mentale des compétiteurs professionnels, il apparaît que le risque est particulièrement répandu chez les athlètes de l’e-Sport, à un niveau comparable à celui d’autres sports professionnels, comme le football. Les résultats montrent également que les gamers professionnels peuvent être affectés par des problèmes de sommeil, d’épuisement et d’anxiété liés à la phobie sociale.

L’enquête de Kaspersky démontre que les pro gamers se préoccupent plus de leur santé mentale que les autres catégories de joueurs, et 82 % d’entre eux s’accordent à dire que le bien-être est un jalon essentiel pour réaliser des performances optimales.

Il faut ajouter que les joueurs professionnels sont plus responsables vis-à-vis de leur santé. Ils veillent notamment à avoir une bonne hygiène de vie: 34% (38% en Europe) se soucient de dormir suffisamment, 38% (idem en Europe) ne négligent pas leur préparation mentale, et 32% s’accordent des pauses pour bouger quand c’est possible.

De plus, 40% (37% en Europe) des pros de l’e-Sport disent favoriser les pauses pour dormir et manger plus sainement pour améliorer leurs performances, plutôt que de jouer de manière discontinue. A titre de comparaison, 59% (53% en Europe) des Top influenceurs ont répondu qu’ils préféraient continuer de jouer plutôt que de s’accorder des breaks.

“Dans les tournois d’e-Sport, le niveau est extrêmement élevé, et peut s’apparenter à celui d’un véritable sport. Pour se frayer un chemin vers les premières places, les joueurs professionnels passent beaucoup de temps à se préparer minutieusement. En plus des compétences spécifiques à chaque jeu, les soft skills jouent un rôle majeur dans la victoire. Notre enquête montre que 82 % des joueurs professionnels sont d’accord pour dire que pour eux, le facteur déterminant est le bien-être mental”, a commenté Marina Titova, vice-présidente du marketing des produits grand public chez Kaspersky.

