La Tunisie et l’Algérie signent un mémorandum d’entente pour soutenir les startups

La Tunisie et l’Algérie ont signé un mémorandum d’entente pour renforcer la coopération bilatérale dans le domaine des startups en marge de la première édition de la conférence africaine des startups qui s’est tenue à Alger les 5 et 6 décembre 2022.

C’est ce qu’a annoncé le ministère des Technologies de la communication, mercredi 7 décembre 2022, dans un communiqué.

Signé par le ministre tunisien des Technologies de la communication, Nizar Ben Néji, et le ministre algérien de l’Économie de la connaissance, des Startups et des Microentreprises, Yacine El Mahdi Oualid, cet accord vise à consolider le développement de programmes d’échanges d’expériences entre les deux pays et la création de synergies entre les incubateurs et structures d’accompagnements dans les deux pays.

L’objectif est, selon le communiqué du ministère des Technologies de la communication, est d’appuyer la présence des startups dans le cadre d’une politique d’ouverture des marchés.

La première édition de la conférence africaine des startups a réuni – à l’initiative du pays hôte l’Algérie – de hauts dirigeants, experts et entrepreneurs de plusieurs pays africain dont la Tunisie, le Kenya, la Côte d’ivoire ou encore l’Afrique du Sud. Cette rencontre tend à favoriser le partage d’expériences et l’accès au financement pour les startups et ainsi créer une dynamique autour de l’innovation sur le continent africain.

NJ