LAfricaMobile lance une intelligence artificielle capable de traduire du Français vers le wolof, le Bambara et Dioula

Partagez 0 Partages



LAfricaMobile, leader du cloud communication et de l’IA, est fière d’annoncer la clôture de sa levée de fond en série A qu’elle finalise aujourd’hui grâce à Bpifrance, en portant le montant total à 6,5 M€ (4,2 Mds FCFA). En avril 2024, un premier tour de table de 4,3 M€ (2,8 Mds FCFA) avait été constitué avec des investisseurs de renom tels que Janngo Capital, Southbridge Investments, Ciwara Capital, KJ Holding, Audentes Capital, DMG Promotion, 150 O bter (Jihed Othmani). La Startup lance également ses technologies de Text-To-Speech (TTS) et de Speech-To-Text (STT) en Bambara et en Dioula, marquant ainsi un tournant dans l’intégration des langues africaines dans les technologies numériques.

LAfricaMobile, créée en 2014 vient de franchir un nouveau cap de sa croissance avec la clôture de sa levée de fonds en série A à hauteur 6,5 millions d’Euros soit 4,2 milliards de F CFA lui permettant de poursuivre son développement en Afrique Francophone.

Dans la même foulée, la startup panafricaine qui s’est engagée à promouvoir la richesse linguistique et culturelle de l’Afrique à travers des solutions technologiques adaptées, vient de lancer le Bambara et le Dioula dans ses technologies Text-To-Speech et Speech-To-Text après le Wolof, et annonce l’arrivée prochaine du Lingala et du Swahili dans les semaines à venir.

Actuellement leader du cloud communication et de l’IA, LAfricaMobile réaffirme sa vision de contribuer considérablement à la transformation numérique du continent en respectant sa diversité linguistique tout en tirant au maximum profit des avancées technologiques qu’offre l’Intelligence Artificielle.

« La finalisation de cette série A d’un montant de 4,2 milliards de F CFA marque une étape importante pour le développement de LAfricaMobile. C’est une marque de confiance des investisseurs en la proposition de valeur que nous apportons dans le marché du Cloud Communication et de l’IA en Afrique et envers notre capacité à adresser ce besoin des entreprises africaines à interagir avec leurs clients à travers le téléphone mobile de façon multicanale et inclusive. Nous sommes reconnaissants pour cette confiance renouvelée et continuons de travailler d’arrache-pied afin d’accomplir l’inclusion linguistique dans l’expérience mobile intégrée que nous offrons au quotidien à nos clients, surtout dans les différents secteurs à fort impact de nos marchés tels que les banques, les assurances, les fintechs, la santé, l’éducation, l’agriculture, l’environnement et les services publics. » déclare Malick DIOUF, CEO de LAfricaMobile.

Une avancée majeure pour l’inclusion numérique et linguistique

Avec plus de 10 millions de locuteurs natifs du Bambara et du Dioula à travers le Mali, la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso et d’autres régions, cette innovation répond à un besoin croissant de rendre les outils numériques accessibles aux communautés locales dans leurs langues maternelles. Ces technologies permettent de :

– Convertir du texte écrit en parole naturelle (TTS), facilitant l’accès à l’information pour les personnes ayant des difficultés de lecture ou un accès limité aux textes en langues locales.

– Transcrire automatiquement des discours en texte (STT), accélérant ainsi la création de contenus, l’analyse de données vocales et les interactions en temps réel.

Des opportunités pour divers secteurs

Ces solutions ouvrent la voie à de nombreuses applications :

– Santé : Amélioration de la communication entre les professionnels de santé et les patients dans les zones rurales.

– Services publics et privés : Renforcement de l’accessibilité dans les interactions avec les clients ou citoyens via des systèmes vocaux automatisés.

– Media : Augmentation du nombre de lecteurs pour la presse en ligne avec la vocalisation d’articles.

Source : Communiqué