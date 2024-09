Le chiffre d’affaires du marché Direct-to-Cell devrait atteindre 2,8 milliards de $ dans 5 années

Partagez 0 Partages



Une nouvelle étude de Juniper Research prévoit que la première année de services commerciaux directs vers les cellules sera 2025, générant un modeste chiffre d’affaires de 30 millions de dollars à l’échelle mondiale.

Cependant, nous prévoyons que les opérateurs généreront près de 1,7 milliard de dollars d’ici 2029. Malgré cette croissance impressionnante de 8 000 %, l’étude prédit que les opérateurs auront du mal à garantir un retour sur leur investissement substantiel dans la création de réseaux directs vers les cellules.

Les services de téléphonie mobile directe permettent aux connexions cellulaires d’accéder aux services réseau directement depuis les satellites en orbite. Ces services sont rendus possibles par des radios compatibles avec les satellites et par des partenariats avec des opérateurs de réseaux satellitaires.

Un extrait du nouveau rapport, Global Direct-to-Cell Market 2024-2029 , est désormais disponible en téléchargement gratuit .

Quelle est la meilleure façon de monétiser le Direct-to-Cell ?

L’étude a identifié deux défis majeurs pour maximiser le retour sur investissement :

Le faible coût des connexions IoT basse consommation.

La marchandisation de la connectivité.

En raison de la demande de connectivité et de surveillance à distance des industries nomades, telles que le secteur maritime, le rapport prédit que les connexions à faible puissance représenteront le cas d’utilisation le plus répandu pour le direct-to-cell. Cependant, ces connexions généreront en moyenne moins de 2,00 dollars par mois, ce qui diminue la capacité des opérateurs à garantir un retour sur investissement.

Compte tenu de la banalisation de la connectivité mobile, l’étude prédit également que les opérateurs auront du mal à convaincre les abonnés mobiles d’adopter un abonnement supplémentaire pour les services de téléphonie mobile directe en plus des forfaits cellulaires existants. Nous encourageons donc les opérateurs à se concentrer sur l’adaptation des services de téléphonie mobile directe spécifiquement aux voyageurs nomades et aux abonnés éloignés.

L’auteur de l’étude, Sam Barker, a fait remarquer : « Les opérateurs doivent promouvoir la couverture importante de leurs réseaux directs vers les cellules et appliquer des tarifs premium pour les connexions gourmandes en données pour les cas d’utilisation à large bande et grand public. Cela attirera les utilisateurs de services directs vers les cellules rentables, tels que le haut débit mobile et les abonnements aux smartphones. »

À propos de cette recherche

La nouvelle série de recherches offre l’évaluation la plus complète du marché du Direct-to-Cell à ce jour, y compris une analyse de marché approfondie et des prévisions détaillées pour 60 pays. L’ensemble de données contient plus de 23 000 statistiques de marché sur une période de cinq ans. Il comprend également des études de cas pour les principaux opérateurs de réseaux satellites.

Source : Communiqué

