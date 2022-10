Le groupe Emirates recrute des ingénieurs et experts en technologie tunisiens le 15 novembre

Partagez 1 Partages

Les experts en informatique de Tunisiens possédant les compétences requises ne doivent pas chercher plus loin que le groupe Emirates pour faire progresser leur carrière. Le groupe comprend Emirates, la plus grande compagnie aérienne internationale au monde, et dnata, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de services aériens et de voyages.

Le groupe lancera sa campagne de recrutement à Tunis avec une session d’information sur invitation seulement le 15 novembre 2022. Pour être présélectionné pour la session et rencontrer les équipes de spécialistes en informatique et de recrutement du groupe, les spécialistes de la technologie peuvent cliquer ici

Au cours des prochains mois, le groupe cherche à recruter plus de 800 experts en informatique pour une sélection de postes dans les domaines suivants : ingénierie logicielle, DevOps, cloud hybride, livraison Agile, gestion technique des produits, lieu de travail numérique, cybersécurité, architecture informatique, innovation et gestion des services.

Adel Al Redha, directeur de l’exploitation d’Emirates, a déclaré : “Dubaï se classe parmi les 10 premières villes du monde où les experts en technologie aspirent à travailler sur des initiatives et le développement d’applications futures. En tant que compagnie aérienne mondiale, nous cherchons à améliorer continuellement nos produits et l’efficacité de nos opérations, et nous investissons dans l’avenir pour tirer parti de l’évolution technologique et améliorer les compétences de nos employés. Nous sommes désireux d’attirer des talents pour faire partie de notre personnel informatique. Nous avons un éventail de projets technologiques et d’innovation passionnants et stimulants en préparation, dont certains façonneront un grand nombre de nos processus et activités quotidiens. Nous savons qu’ils constitueront le socle de carrières de rêve pour les experts de la technologie”.

Projets

En général, l’équipe informatique du groupe travaille sur des projets de premier rang dans les domaines du B2C, du B2B, des fonctions de soutien et des opérations pour plus de 40 marques et entreprises à Dubaï et dans le monde.

L’équipe conçoit, développe et maintient efficacement des logiciels et des systèmes qui contribuent réellement à la gestion des opérations, à l’augmentation des revenus, à la rationalisation des coûts, à l’optimisation de l’efficacité des activités et des personnes, et à l’engagement interne. Parmi les projets récents réalisés par l’équipe informatique, citons le lancement de la vente du produit Premium Economy d’Emirates, l’optimisation de la restauration à l’aide de modèles d’intelligence artificielle, l’intégration de la biométrie pour l’enregistrement et le dépôt des bagages en libre-service, ainsi que les systèmes de gestion du fret et des ressources de Dnata.

Les employés de la division Tech ont d’énormes possibilités d’introduire des technologies avancées et les dernières applications dans les opérations des compagnies aériennes, de se lancer dans le développement d’interfaces clients flexibles et conviviales, d’utiliser une analyse approfondie des données et de mettre en œuvre l’apprentissage automatique et la robotique en partenariat avec les leaders du secteur.

Outils et technologies

Parmi les outils, technologies et modèles avancés dont dispose l’équipe informatique figurent les services cloud, les microservices, la gestion des API, le streaming d’événements, la robotique, le DevOps, la biométrie, notamment la reconnaissance faciale, le développement web et le développement mobile natif, ainsi que les langages de programmation modernes, notamment ReactJS, Java full stack, .NET et Python.

Formation et développement

La formation comprend des cours approfondis sur une multitude d’outils, de technologies, de sujets techniques et sur la méthode Agile, qui contribuent à l’amélioration des compétences et au développement des compétences transversales. Elle comprend également l’apprentissage en ligne et soutient les femmes dans la technologie. Ces formations sont complétées par des sessions de partage des connaissances, des conférences techniques, des hackathons, des codefests et des bootcamps.

Les employés du secteur de la technologie peuvent également faire partie d’une communauté active et solide de codeurs, d’un centre d’engagement informatique, d’une académie technologique, d’un forum sur la cybersécurité et même d’un forum sur la pratique de la science des données.

Le Groupe Emirates

Le groupe Emirates jouit d’une excellente réputation en tant que pionnier de l’innovation dans ses produits et services. Le groupe est investi dans Intelak et Aviation X-Lab – des programmes de haut niveau pour les start-ups – et dans le développement de logiciels et de matériels pour les secteurs opérationnels critiques, la robotique, l’établissement de sa présence dans le Metaverse et d’autres technologies Web 3.0.

Emirates offre un salaire et des indemnités compétitifs, l’éligibilité à la participation aux bénéfices, une excellente assurance médicale et une assurance vie, un fret à des conditions préférentielles, des congés annuels et des billets pour la famille proche, ainsi que des billets d’avion à prix très réduits pour les personnes à charge, la famille élargie et les amis pour voyager vers les 130 destinations du réseau Emirates. La carte Emirates Platinum offre aux employés une série de privilèges et de réductions dans des milliers de points de vente, y compris des clubs, des cliniques, des établissements d’enseignement, des commerces de détail et des établissements d’accueil dans les EAU et dans le monde entier.

Les experts en technologie Tunisiens qui souhaitent donner un nouvel élan à leur carrière peuvent consulter tous les postes disponibles et postuler ici.

Communiqué