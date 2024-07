Le trafic de données mobile a augmenté de 25 % entre mars 2023 et mars 2024 à cause de la vidéo

Partagez 0 Partages



L’essor de la technologie 5G est en train de redéfinir le paysage des communications mobiles à l’échelle mondiale. Le dernier rapport d’Ericsson, publié en juin 2024, offre une vue d’ensemble des tendances actuelles, des prévisions et des implications économiques de la 5G. Cet article explore les statistiques clés et les dynamiques qui façonnent l’avenir de la connectivité mobile.

Croissance des abonnements 5G

Au premier trimestre 2024, le nombre d’abonnements 5G a atteint 1,7 milliard, avec une augmentation de 160 millions par rapport au trimestre précédent. Les prévisions indiquent que d’ici 2029, les abonnements 5G pourraient atteindre près de 5,6 milliards, représentant environ 60 % de tous les abonnements mobiles à ce moment-là. Ce chiffre souligne la rapidité avec laquelle les consommateurs adoptent cette technologie, surpassant les taux d’adoption de la 4G à ses débuts.

Répartition géographique des abonnements

La pénétration de la 5G varie considérablement selon les régions. En 2029, on prévoit que 90 % des abonnements mobiles en Amérique du Nord seront des abonnements 5G, suivis par le Conseil de coopération du Golfe (GCC) avec 89 % et l’Europe occidentale avec 86 %. En revanche, la région de l’Afrique subsaharienne devrait dépasser 320 millions d’abonnements 5G, représentant 28 % de tous les abonnements mobiles dans cette région.

Impact sur le trafic de données

La 5G est également prévue pour transformer le trafic de données mobiles. Actuellement, la 5G devrait représenter environ 75 % du trafic de données mobiles d’ici 2029. Bien que les prévisions de croissance du trafic de données aient été ajustées à la baisse en raison de rapports moins optimistes dans certains marchés, la croissance annuelle du trafic de données mobiles reste robuste, avec des taux de croissance similaires à ceux des rapports précédents.

Expérience utilisateur améliorée

L’une des caractéristiques les plus remarquables de la 5G est l’amélioration de l’expérience utilisateur. Les utilisateurs de smartphones connectés à des réseaux 5G mid-band bénéficient d’un temps d’accès au contenu de moins de 1,5 seconde dans 97 % des cas. Cela représente une avancée significative par rapport aux technologies précédentes, permettant un accès plus rapide à Internet et un streaming vidéo de meilleure qualité.

Déploiement et infrastructures

Le déploiement de la 5G n’est pas encore complet, avec seulement 25 % des sites à l’échelle mondiale, hors de la Chine continentale, ayant été mis à niveau vers la 5G mid-band. Pour réaliser pleinement le potentiel de la 5G, il est crucial de continuer à développer des réseaux 5G autonomes (SA) et d’augmenter la densité des sites mid-band. Actuellement, environ 50 fournisseurs de services ont déployé ou lancé des réseaux 5G SA, principalement en Inde et en Amérique du Nord.

Évolution des modèles d’affaires

La 5G offre également des opportunités pour l’innovation des modèles d’affaires. Les fournisseurs de services cherchent à développer des offres de connectivité différenciées, permettant des services basés sur la performance et des modèles commerciaux programmables. Cela pourrait transformer la manière dont les entreprises et les consommateurs interagissent avec la technologie, en mettant l’accent sur des solutions personnalisées et des services à valeur ajoutée.

Perspectives pour l’avenir

En regardant vers l’avenir, plusieurs tendances clés émergent :

Augmentation des abonnements 5G : La croissance des abonnements 5G devrait se poursuivre, avec une adoption particulièrement forte dans les régions à forte densité de population et à forte demande de données.

Transition vers des réseaux autonomes : La migration vers des architectures de réseau 5G SA est essentielle pour exploiter pleinement les capacités de la 5G, notamment en matière de réseau slicing et de communications critiques en temps réel.

Diversification des appareils : L’émergence de smartphones et d’appareils compatibles 5G à prix réduit contribuera à l’expansion de la base d’utilisateurs, en particulier dans les marchés sensibles au prix.

La 5G est bien plus qu’une simple mise à niveau des réseaux mobiles ; elle représente une plateforme d’innovation qui transforme les entreprises et la société dans son ensemble. Alors que les abonnements continuent d’augmenter et que les infrastructures se développent, la 5G est positionnée pour devenir la technologie d’accès mobile dominante dans les années à venir. Les défis liés au déploiement et à l’adoption doivent être surmontés, mais les opportunités offertes par cette technologie sont immenses et pourraient redéfinir notre façon de vivre, de travailler et de communiquer.

La rédaction avec l’IA