Les douanes d’Abu Dhabi inaugurent le système de gestion du tarif et de classification tarifaire automatique basé sur l’IA

Les douanes d’Abu Dhabi (ADC), dans leur quête de l’excellence, conformément à leur stratégie de renforcement de la sécurité, de la facilitation du commerce, lancent un nouveau système intelligent de classification tarifaire et de gestion du tarif. Cette innovation positionne ADC à la pointe des derniers développements technologiques de l’industrie.

Le système automatisé de classification tarifaire et de gestion du tarif est le fruit du partenariat avec Webb Fontaine. Il fait appel à un moteur de recherche extrêmement performant reposant sur l’Intelligence Artificielle et sur des systèmes informatiques de pointe pour fournir le code tarifaire SH exact correspondant à la transaction commerciale. Ce nouveau système émettra le code classification tarifaire des produits importés et exportés de l’émirat d’Abu Dhabi.

Son Excellence Rashid Lahej Al Mansouri, Directeur Général de l’Administration Générale des Douanes d’Abu Dhabi, a commenté : « C’est le premier système régional permettant d’effectuer des recherches à partir de la description commerciale des marchandises, du code GTIN (Code Article International) et du numéro CAS (Enregistrement des Composés Chimiques). Ce service améliore les processus douaniers en suggérant le code tarifaire exact aux utilisateurs, informe sur les produits interdits, les restrictions ou notes explicatives associées. Il en résulte la réduction des erreurs de classification tarifaire, une augmentation des recettes, l’amélioration de la qualité des statistiques du commerce extérieur, la transparence vis-à-vis des opérateurs et le renforcement de la confiance entre la communauté économique et les douanes d’Abu Dhabi.

Les usagers peuvent se connecter au système de classement tarifaire automatisé à partir de l’UGC TAMM (plateforme gouvernementale regroupant plusieurs services) ou de la Plateforme de Commerce et de Logistique d’Abu Dhabi “ATLP”. Ils peuvent rechercher facilement et précisément les codes associés aux marchandises. Les résultats de la recherche incluent le code harmonisé, le ratio tarifaire, la taxe sélective, des indications sur la restriction ou l’interdiction des codes et les unités de mesure des codes tarifaires. »

Alioune Ciss, PDG de Webb Fontaine, a déclaré : « Webb Fontaine adhère à l’idée de dynamiser, de simplifier et de sécuriser le commerce grâce aux technologies basées sur l’Intelligence Artificielle. Fort de notre expertise en matière de commerce et de douane, nous aidons les gouvernements, les entreprises et les communautés économiques du monde entier à restructurer leur système commercial. Je ne doute pas que cette nouvelle relation avec les douanes d’Abu Dhabi se traduira par une nette amélioration de la qualité des services douaniers au profit de toute la communauté des affaires. »

Les techniques de classement tarifaire classiques n’aident pas vraiment la communauté douanière et commerciale, notamment lorsque les descriptions de produits sont vagues, les articles inconnus, les marchandises mal catégorisées au départ, lorsque il y a des similitudes entre les codes tarifaires et lorsqu’il existe une disparité entre la description d’un produit dans n’importe quelle langue et la description officielle du code tarifaire.

Webb Fontaine a intégré des algorithmes d’apprentissage automatique et de traitement du langage naturel (NLP) pour identifier les codes tarifaires à partir des descriptions des produits. Le moteur de recherche optimisé par l’Intelligence Artificielle permet d’automatiser le processus d’identification du code tarifaire adéquat en fonction de la description des produits. Il inclut également les codes GTIN, les noms de substances chimiques, les synonymes de noms chimiques, les codes CAS et CUS (Union douanière et statistiques), les numéros de composants de produits et les marques comme options de recherche.

La plateforme multilingue intègre en outre une interface web conviviale dotée d’une fonction de recherche en vue du classement tarifaire harmonisé basé sur l’Intelligence Artificielle pour identifier les marchandises conformément à leur description internationale, tout en répondant aux besoins spécifiques des pays. L’application obéit aux normes internationales telles que les codes GTIN, CAS et CUS.

