Les gagnants du tournoi E-sports Playground by TT 2023

Partagez 0 Partages

La finale du tournoi E-sports Playground by TT pour les jeux vidéo qui s’est tenue Dimanche 23 Juin à la Cité de la Culture a été un événement passionnant avec des compétitions intenses, des matchs palpitants et des cadeaux généreux. L’événement organisé par Tunisie Telecom a permis une expérience mémorable aussi bien pour les participants que pour les spectateurs amateurs de gaming.

En effet, la journée a commencé avec le Tournoi FIFA FC, comprenant deux matchs cruciaux.

Pour le 1e match de classement, les joueurs étaient Skander Chaibi vs. Motez Chakroun. Ce match a déterminé les gagnants des 3èmes et 4èmes places pour le tournoi FIFA. Pour le 2e match pour la 1ère/2ème place, les joueurs étaient Momen Karia vs. Ahmed Drira. Ce match très attendu a permis de désigner le champion et le finaliste du tournoi FIFA.

L’événement s’est poursuivi avec le Tournoi Valorant. Les finales du jeu Valorant ont été tout aussi passionnantes, avec les meilleures équipes se disputant le championnat. Pour la finale Valorant, les équipes étaient : Tanzanian Peek vs. Ghools Esports. Ce match a déterminé les équipes classées 1ère et 2ème du tournoi Valorant.

Entre ces matchs, des pauses ont été animées par des Quizs présentés au public présent qui ont permis de gagner : deux smartphones : Infinix HOT 40 Pro HONOR X9B. Enfin, après chaque finale des jeux FIFA et Valorant, une cérémonie a été organisée pour remettre les prix aux gagnants qui se sont partagés 26.000 DT de dotations:

Tournoi FIFA FC :

● 1ère Place :

○ Gagnant : Momen Karia ○ Prix : 6 000 TND

● 2ème Place :

○ Gagnant : Ahmed Drira ○ Prix : 4 000 TND

● 3ème Place :

○ Gagnant : Skander Chaibi ○ Prix : 2 000 TND

● 4ème Place :

○ Gagnant : Motez Chakroun ○ Prix : 1 000 TND

Tournoi Valorant :

● 1ère Place :

○ Gagnant : Tanzanian Peek ○ Prix : 6 000 TND

● 2ème Place :

○ Gagnant : Ghools Esports ○ Prix : 4 000 TND

● 3ème Place :

○ Gagnant : Majesty ○ Prix : 2 000 TND

● 4ème Place :

○ Gagnant : Zone 5 ○ Prix : 1 000 TND

Suite à ce succès retentissant et à cette expérience mémorable, d’autres événements seront organisés très prochainement pour la communauté vibrante des jeux vidéo.

D’après communiqué