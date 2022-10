Les migrants, un vivier de talents et d’opportunités pour des collaborations gagnantes en Tunisie

Partagez 3 Partages

Le 30 septembre 2022, Tunis s’est revêtu des couleurs de l’Afrique à l’occasion de la Journée de l’Entrepreneuriat des Migrants en Tunisie organisée par l’incubateur KUFANYA en partenariat avec Afric’innov, Lab’ess, Flat6Lab et TheDot.

Depuis sa création en 2019, l’incubateur KUFANYA c’est 3 cycles d’incubation, 90 bénéficiaires, 20 produits et services mis en place, 9 entreprises créées et bientôt un fonds d’investissement pour soutenir les entrepreneurs migrants. KUFANYA se propose de renforcer la visibilité des entrepreneurs migrants ayant créé leurs entreprises en Tunisie, de promouvoir l’entrepreneuriat migrant comme source de création de valeur et d’employabilité sur le marché tunisien et une ouverture d’opportunité et d’échange avec le marché subsaharien.

Après l’exécution d’un programme de formation et d’accompagnement individuel de 30 entrepreneurs migrants et tunisiens, la 1ère édition de la Journée de l’Entreprenariat Migrant a été l’occasion de dévoiler les 4 meilleurs entrepreneurs de cette 3ème cohorte autour d’un concours du meilleur entrepreneur migrant. Chaque entrepreneur sélectionné a présenté son projet en phase de création ou d’amorçage devant un comité spécialisé issu d’organismes intergouvernementaux et de l’écosystème entrepreneurial tunisien :

ERITECH, fondée par l’entrepreneur burkinabé ROMBA ARZOUMA ERIC, spécialisée dans la conception, vente et installation des systèmes électroniques,

SOUGUI WEB AGENCY, fondé par l’entrepreneur tchadien OUMAR SOUGUI YAYA, une agence web spécialisée dans le développement web et marketing digital

ZMOOD, fondée par l’entrepreneuse camerounaise ANYUTULU Madeleine, une entreprise de cosmétiques proposant des produits esthétiques adaptés à des peaux Noires.

Le Concours du meilleur entrepreneur migrant a vu le projet KODJI ROBOT, une plateforme orientée dans l’encadrement d’étudiants dans leur PFE et dans la formation professionnelle, de l’entrepreneur camerounais Michael Parfait Djimeli, être désigné meilleur entrepreneur migrant 2022.

La cérémonie de la Journée de l’Entrepreneuriat Migrant a également inclus une performance de danse traditionnelle africaine de la troupe OUMOJA et un défilé de mode du label africain FUNDI. Cette journée était aussi l’occasion de discuter des contours de l’écosystème des entrepreneurs Migrants et les difficultés rencontrées lors de leur création d’entreprise qui sont principalement d’ordre juridique et administratif. Un retour d’expérience enrichissant de jeunes opérateurs et de startuppers subsahariens labélisés Startup Act installés en Tunisie avec l’envie de pérenniser leur projet localement et de solutionner continuellement les problématiques du marché dans la région.

KUFANYA est désormais ancré sur le territoire tunisien et œuvre sur le périmètre de la sensibilisation et le développement de l’esprit d’entreprendre en Tunisie. Il s’adresse aux porteurs de projet en leur offrant l’opportunité d’acquérir de nouvelles compétences entrepreneuriales dans leur secteur, d’établir des partenariats stratégiques, accroitre la visibilité des entreprises à l’échelle régionale et africaine et de leur faciliter l’accès au financement. KUFANYA espère gratifier l’année prochaine la Tunisie d’une nouvelle célébration des talents qui compose sa diversité d’Afrique.

Communiqué