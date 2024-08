Les réseaux basés sur le cloud représenteront 50 % de l’ensemble du trafic cellulaire d’ici 2028

Partagez 0 Partages

Une nouvelle étude de Juniper Research, les plus grands experts des marchés des télécommunications, a révélé que le volume de données cellulaires traitées par le cloud passera de 700 000 Po en 2024 à 2,8 millions de Po en 2028, à mesure que les opérateurs déploient une infrastructure cloud pour améliorer l’efficacité du réseau.

Cette extension de l’infrastructure cloud permettra un approvisionnement dynamique des ressources, ce qui permettra aux opérateurs d’accroître la fiabilité de leurs services réseau 5G. Cela permettra aux opérateurs de redistribuer les ressources réseau vers les zones sous tension, évitant ainsi la congestion du réseau.

L’approvisionnement dynamique des ressources est le processus de distribution des ressources du réseau de télécommunications en temps quasi réel.

Provisionnement dynamique des ressources basé sur le cloud

La transition vers des réseaux 5G basés sur le cloud est essentielle pour permettre un approvisionnement dynamique des ressources, permettant aux opérateurs de réaffecter facilement les ressources informatiques aux fonctions réseau. Cette automatisation permettra aux opérateurs d’approvisionner les ressources réseau en temps quasi réel, grâce à l’efficacité et à la rapidité fournies.

Le rapport exhorte les opérateurs à intégrer l’approvisionnement dynamique automatisé des ressources à d’autres formes d’automatisation et de gestion des ressources du réseau, garantissant ainsi une approche unifiée. Cela sera essentiel pour maximiser l’efficacité et les performances du réseau, car cela évite une collection chaotique de stratégies et de logiciels de gestion des ressources du réseau.

Énergie et villes intelligentes : la clé d’une monétisation précoce

Le rapport identifie l’énergie et les villes intelligentes comme des marchés verticaux clés pour la monétisation des services de réseau 5G basés sur le cloud. La fiabilité est essentielle dans ces marchés verticaux, en raison de leur rôle d’infrastructure critique, et les opérateurs doivent exploiter cette exigence en facturant une prime aux fournisseurs de services.

L’auteur de l’étude, Alex Webb, a fait remarquer : « Pour facturer un prix plus élevé, les opérateurs doivent associer une fiabilité accrue à une latence et un débit améliorés, en fournissant des tranches de réseau prioritaires aux connexions lorsque cela est possible . »

À propos de la recherche

La nouvelle suite de recherche offre l’évaluation la plus complète du marché du cloud des télécommunications à ce jour, avec notamment une analyse approfondie du marché, un classement des concurrents et des prévisions détaillées pour 60 pays. L’ensemble de données contient près de 11 000 statistiques de marché sur une période de cinq ans.

Pour consulter la recherche c’est sur ce lien.

Source : Communiqué