Les Tunisiens boudent l’internet mobile. Selon le tableau de bord mensuel de la data mobile publié par l’Instance nationale des télécommunications (INT), les abonnements 3G/4G ont nettement baissé entre septembre 2023 et le mois correspondant en 2024 passant de 11 365 à 10 728.

Cette baisse est plus significative dans le segment grand public. En effet, selon les chiffres de l’INT, les abonnements 3G/4G grand public sont passés de 10 278 à 9 498 en un an, soit entre septembre 2023 et septembre 2024.

Le segment des abonnements professionnels 3G/4G a, lui, connu une petite hausse passant de 1 633 abonnements en septembre 2023 à 1 794 abonnements à la période correspondante en 2024.

Le taux de pénétration de la data mobile a connu une régression passant de 100,3% en septembre 2023 à 94,8% en septembre 2024.

En terme de répartition des abonnements 3G/4G par opérateur, Ooredoo Tunisie reste est en tête avec 41,8% de parts de marché, soit 4 479 574 abonnements. Tunisie Telecom est deuxième avec 29% de parts de marché, soit 3 107 294 abonnements. Orange est troisième avec 28,4% de parts de marché, soit 3 048 067 abonnements.

Pour ce qui est des abonnements clés 3G/4G, Ooredoo Tunisie est également en tête avec 52,5% de parts de marché. Derrière arrivent Orange avec 36% de parts de marché et Tunisie Telecom avec 11,4%, au terme du mois de septembre 2024.

N.J