L’Union Africaine adopte une stratégie ambitieuse pour l’intelligence artificielle en Afrique

Lors de sa 45e session ordinaire à Accra, au Ghana, les 18 et 19 juillet 2024, le Conseil Exécutif de l’Union Africaine (UA) a approuvé une stratégie continentale pour l’intelligence artificielle (IA) qui pourrait transformer profondément le paysage socio-économique du continent. Ce plan vise à aligner l’Afrique sur les opportunités offertes par l’IA tout en atténuant les risques qui lui sont associés, le tout dans le cadre des “Aspirations de l’Agenda 2063” et des “Objectifs de Développement Durable (ODD)”. Pour lire ce plan sous forme de rapport, cliquez sur ce lien.

Un levier pour le développement socio-économique

Le rapport positionne l’IA comme un moteur clé de la transformation économique de l’Afrique, capable de catalyser des changements dans des secteurs critiques comme l’agriculture, la santé, et l’éducation. En s’appuyant sur une population jeune et très connectée, le continent se place en bonne position pour intégrer ces innovations et en faire un outil de développement. Cependant, des investissements importants seront nécessaires pour combler les lacunes en matière d’infrastructure numérique et de formation.

Les risques et une approche inclusive

Si le potentiel est énorme, l’IA comporte aussi des risques majeurs, notamment ceux liés à la “discrimination algorithmique”, au “déplacement des emplois” et aux “questions de sécurité” comme la désinformation ou la surveillance abusive. Pour contrer ces menaces, la stratégie de l’UA prône une approche axée sur l’humain, avec cinq domaines prioritaires

Tirer parti des bénéfices de l’IA pour les citoyens et les institutions. Mieux gérer les risques liés à son adoption rapide. Renforcer les infrastructures et les compétences dans le domaine. Encourager la coopération régionale et internationale pour développer les capacités locales. Stimuler les investissements publics et privés dans les technologies de l’IA.

Recommandations politiques et plan d’action

Le rapport propose quinze recommandations politiques pour une adoption réussie de l’IA en Afrique. Parmi elles, l’établissement d’un cadre de “gouvernance éthique” et l’encouragement de l’utilisation de l’IA dans les services publics. Le développement de “start-ups” locales et la facilitation des “investissements” dans des secteurs comme l’agriculture et la santé figurent également au cœur de ce plan.

L’urgence des investissements pour un avenir prospère

Pour concrétiser cette vision, des investissements massifs sont requis. Il s’agit notamment de développer des infrastructures fiables telles que l’accès à l’électricité et à l’internet haut débit, mais aussi de garantir des “données de qualité” et de former une main-d’œuvre qualifiée. En outre, l’Afrique doit veiller à réduire l’écart numérique entre ses pays, sous peine de créer de nouvelles inégalités dans l’accès à ces technologies cruciales.

L’adoption de cette stratégie par l’Union Africaine marque un pas décisif pour faire de l’IA un pilier du développement de l’Afrique, à condition que les États membres et leurs partenaires s’engagent à travailler de manière inclusive et concertée.

Rédaction avec IA