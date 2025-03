[Mise à Jour] La 5G sur le Fixe (FWA) en Tunisie : Comparatif des offres des trois opérateurs

Partagez 0 Partages



Le lancement de la 5G en Tunisie continue de prendre forme avec la publication des premières offres FWA (Fixed Wireless Access) des trois opérateurs : Tunisie Telecom, Ooredoo et Orange. Voici un comparatif de ces offres élaboré par notre lecteur fidèle Mohamed Ali Bouriga.

Les abonnements sont disponibles avec des engagements de 12, 24 ou 36 mois et trois options de débit : 30 Mbps, 50 Mbps et 100 Mbps. Tunisie Telecom et Ooredoo proposent des tarifs identiques, mais Ooredoo offre des engagements plus courts (12 et 24 mois) comparés à ceux de Tunisie Telecom (24 et 36 mois). De son côté, Orange ne propose pour l’instant que l’offre 30 Mbps à 55 DT/mois sur 24 mois.

Avec un engagement de 12 mois, Ooredoo facture le 30 Mbps à 59,9 DT/mois, le 50 Mbps à 69,9 DT/mois et le 100 Mbps à 110,9 DT/mois. Tunisie Telecom applique ces mêmes tarifs, mais avec un engagement de 24 mois.

Pour un engagement de 24 mois, les prix diminuent légèrement : 30 Mbps est proposé à 55 DT/mois, 50 Mbps à environ 65 DT/mois, et 100 Mbps à 99,9 DT/mois chez Ooredoo. Tunisie Telecom applique ces tarifs, mais avec un engagement de 36 mois.

Il reste à voir comment la concurrence évoluera, notamment avec les futures offres d’Orange sur des débits plus élevés et d’éventuelles promotions à venir.

La rédaction avec IA

A lire également :

Comparatif des forfaits Data 5G en Tunisie : bilan de la première semaine de lancement