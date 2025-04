Ookla examine la performance du réseau fixe au Maroc et la vitesse du Wi-Fi dans les principaux hôtels

Partagez 0 Partages

Ookla, une société mondiale d’intelligence de la connectivité, a publié une analyse perspicace de la performance du réseau fixe au Maroc et de son état de préparation pour supporter l’afflux de touristes et la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN).

Le rapport met en lumière la performance du haut débit fixe dans les principales villes touristiques et la vitesse du Wi-Fi dans les grands hôtels du Maroc, offrant des informations précieuses alors que le pays se prépare à la saison touristique estivale et à accueillir la CAN du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. L’analyse d’Ookla sur les performances du Wi-Fi dans les hôtels les plus prestigieux du pays met en lumière comment l’infrastructure s’adapte pour répondre aux exigences d’une connectivité Internet à haut débit, soutenant les clients et les fans de football pendant leur séjour.

Le rapport met en évidence la croissance continue du secteur des télécommunications fixes au Maroc, stimulée par le déploiement de la fibre optique qui améliore rapidement la performance du réseau. Le marché du haut débit fixe filaire a connu une croissance significative, atteignant près de 2,6 millions de connexions en septembre 2024, contre plus de 1,6 million en 2019, selon l’Autorité Nationale de Régulation des Télécommunications (ANRT).

“Notre analyse révèle la transformation en cours de l’infrastructure numérique du Maroc, qui jouera un rôle crucial pour soutenir l’afflux de touristes et les événements internationaux tels que la Coupe d’Afrique des Nations et la Coupe du Monde de la FIFA 2030. Grâce aux investissements continus dans la fibre optique et au déploiement imminent de la 5G, le Maroc renforce son attrait en tant que destination touristique, en particulier pour les voyageurs qui privilégient un accès en ligne sans interruption”, a déclaré Karim Yaici, Analyste principal du secteur pour le Moyen-Orient et l’Afrique chez Ookla.

Le rapport d’Ookla présente une série d’informations précieuses. Selon les données de Speedtest Intelligence®, les principales villes du Maroc, Rabat et Casablanca, , se trouvent en tête en matière de performance du haut débit fixe. Ces villes ont enregistré des vitesses médianes de haut débit de 36,55 Mbps et 35,57 Mbps, respectivement, au 4ème trimestre 2024.

En outre, les performances Wi-Fi dans les hôtels de luxe d’Agadir et de Marrakech établissent un niveau d’excellence. Des établissements tels que The View, Hotel Riu Palace Tikida et La Mamounia ouvrent la voie en offrant d’excellentes performances Wi-Fi avec des vitesses médianes de téléchargement de 72,27 Mbps, 55,72 Mbps et 54,64 Mbps, respectivement. Malgré des vitesses de haut débit plus faibles dans ces villes, le Wi-Fi dans ces hôtels haut de gamme surpasse de loin leurs homologues dans d’autres villes où les vitesses de haut débit sont globalement plus élevées.

Casablanca et Rabat offrent une bonne performance en matière de haut débit fixe, mais certains de leurs hôtels cinq étoiles ont des difficultés à fournir un service Wi-Fi de haute qualité. Ces établissements, qui sont probablement connectés à des réseaux de fibre optique, offrent des performances Wi-Fi limitées. Les causes potentielles sont des points d’accès obsolètes ou mal configurés. L’optimisation de l’emplacement des équipements et la mise à niveau des systèmes pourraient améliorer l’expérience des clients en réduisant la congestion et en améliorant la connectivité.

Le marché du haut débit au Maroc est sur le point de connaître une croissance significative, grâce au déploiement de la fibre optique et aux projets de lancement de la technologie 5G. L’initiative “Maroc Digital 2030” du gouvernement marocain, dotée d’un budget d’un milliard de dollars, vise à connecter 4,4 millions de foyers à la fibre optique d’ici à la fin de 2025 et à atteindre 5,6 millions de foyers et 6 300 institutions gouvernementales d’ici à 2030. Cette expansion, ainsi que le lancement des services 5G cette année, promet d’améliorer la connectivité Internet globale et de renforcer le secteur des télécommunications au Maroc, en fournissant une base solide pour les secteurs du tourisme et de l’hôtellerie.

Alors que le Maroc se prépare à accueillir la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et la Coupe du Monde de la FIFA 2030, ces avancées en matière d’infrastructure de haut débit fixe et Wi-Fi sont essentielles pour garantir aux visiteurs et aux athlètes les meilleures performances de réseau.

Communiqué