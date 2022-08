Ooredoo annonce le premier gagnant du jeu de recharge « Coupe du monde »

Partagez 1 Partages

Ooredoo Tunisie a annoncé, lundi 15 août 2022, le premier gagnant de son jeu de recharge spécial « Fifa World Cup Qatar 2022 ». Le premier tirage a eu lieu le 11 août 2022 lors d’une cérémonie organisée en présence du directeur marketing de Ooredoo Tunisie, Sunil Mishra.

L’heureux gagnant a remporté un package complet pour assister aux matchs de la Tunisie lors de « La Coupe du Monde de la Fifa Qatar 2022 ».

« Notre objectif en organisant ce jeu est de donner l’occasion à nos clients de réaliser leurs vœux et de soutenir l’équipe nationale de football pendant la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022. Nous souhaitons un très bon séjour à notre premier gagnant et nous vous invitons tous à rester branché pour bénéficier de nombreuses surprises et cadeaux au cours des prochaines semaines. », a déclaré Sunil Mishra.

Pour sa part, Adel Bouguerra a remercié Ooredoo pour cette belle opportunité en disant : « Je suis très heureux d’avoir remporté ce prix. Je remercie beaucoup Ooredoo de m’avoir donné l’occasion de vivre une expérience exceptionnelle. Soutenir mon pays à la Coupe du monde est le meilleur cadeau que je puisse avoir ».

Communiqué