L’opérateur privé de téléphonie mobile, Ooredoo Tunisie, envisage la création d’une Tower Company ou « Tower Co » (nom donné aux entreprises qui gèrent les sites radio avec leurs antennes relais, ndlr) d’ici à la fin de l’année 2022.

Cette nouvelle structure aurait pour mission la gestion des sites d’antennes radio dont dispose l’opérateur. L’objectif ? Optimiser la gestion de l’infrastructure (les contrats, l’entretien des antennes relais, les travaux de génie civil, etc.) d’une façon plus efficace et indépendante, a-t-on appris de sources bien informées.

Une fois ce projet finalisé, il sera possible pour d’autres opérateurs téléphoniques tunisiens de louer une partie de ces sites radio afin d’améliorer leur couverture réseau.

Notons que beaucoup d’opérateurs dans le monde sont en train de céder ou de vendre une partie de leur infrastructure réseau de distribution à des sociétés « Tower Co ». Le but étant de réduire les charges, optimiser les ressources et se focaliser davantage sur les performances réseau, surtout pour la 5G. En Inde à titre d’exemple, les Tower companies comptent investir plus de deux mille milliards de roupies d’ici 2025, dont la moitié au cours des deux prochaines années, pour aider les opérateurs télécoms à atteindre leurs objectifs en termes de couverture 5G, soit arriver à déployer cette technologie dans 50% du pays.

D’après nos sources, le ministère des Technologies de la communication est à la dernière phase des préparatifs avant le lancement de l’appel d’offres pour l’octroi des licences 5G. Le lancement est lui prévu durant le deuxième semestre de l’année 2023. Il est, donc, fort à parier que la nouvelle société « Tower Co » de Ooredoo puisse commercialiser aussi ses services à Tunisie Telecom et Orange. Et pourquoi pas, racheter, peut-être, les sites radio des deux opérateurs précités.

Rappelons que la création d’une « Tower Co » a été pensée par Tunisie Telecom l’année dernière (le fameux dossier de création d’un opérateur d’infrastructure). Plus aucune nouvelle ne nous est parvenue depuis.

Ooredoo a, lui, pris le devant visant le leadership sur ce nouveau type de business avant ses concurrents.

Une Tower Company est, notons-le, une société dont l’activité principale consiste à construire, posséder et/ou exploiter des tours de communication et à louer de l’espace sur celles-ci à des locataires et/ou à gérer la construction, la propriété et la location d’espace sur des tours de communication pour d’autres entités.

Walid Naffati