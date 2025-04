Ooredoo Tunisie reverse les fonds de la Ooredoo Night Run by Xiaomi à l’association Diar El Amal

Partagez 0 Partages

Fidèle à ses engagements et à ses valeurs, Ooredoo Tunisie a officiellement remis l’intégralité des frais d’inscription récoltés lors de la Ooredoo Night Run by Xiaomi à l’association Diar El Amal, une organisation tunisienne œuvrant pour la protection et le bien-être des enfants orphelins et abandonnés. Le montant total du don s’élève à 20 577 dinars tunisiens, une contribution qui soutiendra les efforts continus de l’association dans sa noble mission.

Ce geste solidaire s’inscrit dans le cadre du programme phare de responsabilité sociétale de l’entreprise, « Tounes T3ich », qui a déjà permis d’appuyer plus d’une dizaine d’associations à travers le pays par des actions concrètes et ciblées.

La Ooredoo Night Run by Xiaomi, qui en était à sa quatrième édition, a eu lieu le 22 mars 2025 sur la mythique avenue Habib Bourguiba à Tunis. L’événement a connu un immense succès avec la participation de plus de 4 500 coureurs, réunissant enfants, familles, athlètes, étudiants et influenceurs dans une ambiance festive et solidaire. La capitale s’est transformée, le temps d’une soirée, en un véritable lieu de célébration du sport, de l’innovation et de l’engagement citoyen.

L’édition 2025 a également introduit un espace immersif dédié à la 5G, permettant aux participants de découvrir de manière interactive les promesses des technologies du futur. Des catégories spéciales ont été pensées pour inclure les personnes à mobilité réduite et les seniors de plus de 65 ans, renforçant l’esprit d’inclusion et d’égalité.

« Cet événement n’était pas seulement une course, c’était une action solidaire. Chez Ooredoo, nous croyons que tout ce que nous entreprenons doit avoir du sens et un impact positif. À travers notre programme Tounes T3ich, nous restons fidèles à notre engagement envers la communauté. Pour la deuxième année consécutive, nous avons choisi de soutenir l’association Diar El Amal en reversant l’intégralité des frais d’inscription du Ooredoo Night Run. Ce don est la concrétisation de cette promesse, et le témoignage de notre volonté d’agir là où les besoins sont les plus importants. » a déclaré Sunil Mishra, Chief Marketing Officer chez Ooredoo Tunisie.

Fondée sur des valeurs d’entraide et d’espoir, l’association Diar El Amal œuvre depuis plusieurs décennies à offrir un cadre de vie digne, stable et affectueux aux enfants privés de soutien familial. Ses actions vont bien au-delà du logement et de l’alimentation : elles englobent l’accompagnement éducatif, psychologique et humain.

Alya Sbai, Présidente de l’association, a souligné : « Le soutien de Ooredoo arrive à un moment important et renforcera notre capacité à répondre aux besoins quotidiens des enfants. Ce partenariat est un message fort de solidarité et d’espoir pour eux et pour toute l’équipe de Diar El Amal. »

À travers le programme « Tounes T3ich », Ooredoo Tunisie continue de bâtir des ponts entre le monde de l’entreprise et la société civile. En soutenant des causes sociales, éducatives et sanitaires, l’opérateur confirme son rôle de catalyseur de changement et de progrès en Tunisie.

Le 22 mars, alors que les derniers coureurs franchissaient la ligne d’arrivée sous les lumières de Tunis, une chose était claire : Ooredoo Night Run n’était pas qu’un événement sportif, mais un geste fort d’humanité et d’engagement pour un avenir meilleur.

