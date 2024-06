Orange France ouvre son réseau 5G à ses clients 4G à l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024

Partagez 0 Partages



A évènement exceptionnel, dispositif exceptionnel. A partir du 3 juin et jusqu’au 8 septembre 2024, Orange ouvre son réseau 5G à ses clients 4G, sans coût supplémentaire, grand public comme professionnels(1). L’objectif de cette démarche est de permettre à ces clients Orange de profiter d’une connectivité plus fluide pendant les Jeux de Paris 2024.

Avec la 5G Orange, les clients bénéficient d’un réseau mobile plus rapide et plus disponible. Ils pourront ainsi suivre les épreuves des Jeux de Paris 2024 en direct et en HD depuis leur mobile, partager leurs émotions sur les réseaux sociaux et télécharger du contenu en quelques secondes ! La connexion en 5G est par ailleurs 10 fois plus efficace énergétiquement que les technologies précédentes et permet de désengorger le réseau 4G dans les lieux les plus fréquentés.

Une opération inédite, sans surcoût complémentaire et sans changement d’offre

Les clients seront informés progressivement par SMS(2). Cet accès pourra être désactivé à tout moment depuis l’espace client ou via le service client. Aucune démarche ne sera nécessaire en fin d’opération.

«Depuis plus de 20 ans, Orange possède un savoir-faire unique et sans précédent en matière de connectivité des grands évènements. En tant que Partenaire Premium et Fournisseur Officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, Orange connecte les Jeux grâce à un dispositif exceptionnel. L’ensemble des équipes sont mobilisées afin de faire vivre au plus grand nombre une expérience inoubliable. La connectivité et les services sont le socle de ces Jeux. C’est pour cela que nous avons choisi d’ouvrir notre réseau 5G à nos clients 4G.» déclare Jean-François Fallacher, CEO d’Orange France.

orange, 5G