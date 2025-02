PROXYM renforce son positionnement en Afrique et consolide son engagement dans la transformation digitale des institutions financières

Partagez 0 Partages

PROXYM GROUP, leader mondial et acteur majeur des solutions de Digital Banking, accélère son expansion en Afrique et renforce son engagement en faveur de la coopération Sud-Sud. Dans cette dynamique, PROXYM GROUP, représenté par son Directeur Commercial et de la Stratégie, M. Aymen EL MAJID, a eu l’honneur de remettre les certificats Bankerise Foundation Certification aux collaborateurs d’EXCELIS Burkina Faso, le partenaire stratégique de PROXYM en Afrique de l’Ouest

La cérémonie de remise des certificats s’est tenue dans les locaux d’EXCELIS à Ouagadougou, en présence de M. François DAPELGO, Directeur Général d’EXCELIS, qui a salué ce partenariat stratégique, soulignant son rôle clé dans le renforcement des compétences locales et l’accélération de la digitalisation du secteur bancaire en Afrique de l’Ouest.

L’événement s’est déroulé en duplex avec le siège de PROXYM GROUP, où étaient présents M. Wassel BERRAYANA, PDG de PROXYM GROUP, ainsi que l’équipe formatrice, mettant en lumière la portée internationale de ce partenariat et la volonté des deux parties de collaborer pour accélérer le développement du digital banking en Afrique.

Cette certification marque une étape clé dans la collaboration entre PROXYM GROUP et EXCELIS, consolidant les compétences et l’expertise locale autour de la plateforme Bankerise. Ce partenariat s’inscrit dans une dynamique d’empowerment mutuel, visant à accompagner les banques et institutions financières dans leur transition digitale et leur inclusion financière.

“Nous sommes fiers de renforcer notre collaboration avec EXCELIS pour accompagner la transformation numérique des banques en Afrique de l’Ouest. Cette certification n’est qu’une première étape vers des initiatives encore plus ambitieuses pour le secteur et dans la région”, a déclaré M. Wassel BERRAYANA, PDG de PROXYM GROUP.

Au-delà du renforcement des compétences, cette collaboration vise également à co-développer de nouvelles solutions et services digitaux adaptés aux besoins spécifiques du marché. PROXYM GROUP et EXCELIS travaillent ensemble pour identifier et exploiter de nouvelles pistes de collaboration, permettant ainsi à l’écosystème bancaire régional de bénéficier de solutions innovantes, adaptées aux réalités locales et aux exigences de la transformation numérique.

PROXYM GROUP et EXCELIS proposent, sur la base du socle Bankerise, une solution digitale end-to-end permettant aux banques de moderniser leurs services, relever les défis d’interopérabilité, capitaliser sur le digital et le capital humain pour reinventer la relation client et relever les défis de la transformation numérique. Cet engagement stratégique illustre la volonté de PROXYM GROUP d’être un acteur clé de la digitalisation bancaire en Afrique, en apportant des solutions adaptées et évolutives qui répondent aux enjeux du secteur.

À propos de PROXYM

PROXYM est un éditeur de solutions digitales spécialisé dans l’accompagnement des banques et institutions financières dans leur transformation numérique. Grâce à sa plateforme Bankerise, PROXYM permet aux acteurs du secteur bancaire d’optimiser leur relation client, de digitaliser leurs services et d’adopter des modèles innovants. Présent en Afrique et au Moyen-Orient, PROXYM s’impose comme un partenaire stratégique incontournable pour les banques souhaitant accélérer leur digitalisation et renforcer leur compétitivité sur le marché.

Bankerise est déjà adopté par des institutions financières de premier plan telles que Coris Bank Group, BICICI Côte d’Ivoire, GIM-UEMOA, BSIC BANK, BNA, LA POSTE Tunisienne, Baraka Bank, QIIB Qatar, Dukhan Bank Qatar, Abu Dhabi International Bank, et bien d’autres.

À propos d’EXCELIS

EXCELIS est un acteur clé de la transformation digitale en Afrique, accompagnant les institutions financières dans l’optimisation de leurs processus, l’innovation de leurs services et le développement de solutions adaptées aux besoins du marché. Grâce à son expertise et son engagement en faveur du numérique, EXCELIS contribue activement à la modernisation du secteur bancaire. Son partenariat avec PROXYM traduit une vision partagée de l’avenir du digital bancaire et une volonté commune d’explorer de nouvelles opportunités pour accélérer l’inclusion financière et renforcer l’efficacité des services bancaires en Afrique de l’Ouest.

Source : Communiqué