QLM, le journalisme explicatif à la sauce tunisienne

Partagez 174 Partages

Dans un monde où, en majorité, les médias se concentrent sur la présentation d’une information en répondant aux questions classiques « qui, quoi, quand et où », le journalisme explicatif s’intéresse, lui, surtout aux « comment et pourquoi ». C’est dans cette catégorie que s’inscrit QLM, un nouveau média tunisien qui vient garnir un paysage médiatique aigri par une actualité dictée par la crise multidimensionnelle qui secoue le pays depuis quelques années.

A son actif, des dizaines de vidéos où les journalistes expliquent des phénomènes sociaux ou culturels, des notions économiques, des maladies psychiatriques ou s’arrêtent sur un aspect particulier d’un évènement donné lié à une actualité. L’objectif étant d’aller au-delà de cette actualité que l’on consomme au quotidien pour communiquer et partager des informations de fond sur un sujet spécifique.

Le concept n’est point nouveau. C’est d’ailleurs dans le journalisme classique que ce genre journalistique puise ses origines. Cependant, il a connu un bel essor pour deux raisons essentiellement : la vulgarisation de l’information qui devient ainsi facile à appréhender même pour un public qui n’est pas forcément expert et la disponibilité d’outils permettant aujourd’hui d’utiliser en plus des mots, l’image, la vidéo, le son etc…

Invité du 136e épisode de DigiClub, le CEO de QLM, Ahmed Amine Azzouzi, nous raconte cette aventure qui a démarré en juin 2022. Avec une ligne éditoriale décalée et un contenu varié et original, QLM a su se distinguer sur les réseaux sociaux. QLM est, rappelons-le, présent uniquement sur la toile à travers des pages et comptes sur Youtube, Facebook, Instagram, Twitter et Tiktok.

L’interview au complet est disponible en audio sur SoundCloud et en version vidéo sur notre chaîne Youtube.

NJ