Quels opérateurs mobiles sont leaders mondiaux en matière de développement durable ?

Juniper Research , le plus grand expert des marchés des télécommunications, a nommé les principaux opérateurs de réseaux mobiles du monde en matière de durabilité.

La nouvelle étude a évalué les opérateurs sur plusieurs facteurs, tels que l’ampleur et la profondeur de leurs initiatives en matière de développement durable, l’éventail des technologies durables adoptées et leur succès obtenu jusqu’à présent.

Les 3 premiers opérateurs ayant les initiatives les plus impactantes en matière de développement durable étaient :

KDDI (Japon) Deutsche Telekom (Allemagne) Verizon (États-Unis)

Juniper Research a félicité l’opérateur leader KDDI pour son implication dans les technologies cloud et les stratégies d’économie circulaire axées sur le recyclage du matériel réseau. L’opérateur a indiqué que plus de 99 % du matériel réseau hors d’usage a été recyclé en 2023. En outre, l’utilisation croissante des services cloud a permis à KDDI de réduire ses émissions de carbone grâce à l’automatisation, réduisant ainsi considérablement sa consommation d’énergie. KDDI optimise également les opérations des centres de données et réduit l’échelle des réseaux physiques grâce à la NFV (virtualisation des fonctions réseau), réduisant ainsi sa consommation d’énergie.

Cloud Computing : la technologie de réseau durable la plus impactante

Le rapport identifie le cloud computing comme la technologie réseau la plus efficace pour réduire les émissions de carbone, les coûts et la consommation d’énergie. Avec des niveaux élevés de virtualisation sur les réseaux 5G et futurs 6G, le rapport prédit que la centralisation et l’automatisation des fonctions réseau via des plateformes cloud permettront aux opérateurs de réduire leur consommation énergétique globale de plus de 2 000 TWh à l’échelle mondiale en 2025.

L’auteur de l’étude, Frederick Savage, a commenté : « Le cloud computing est une stratégie essentielle pour les opérateurs qui souhaitent améliorer leur efficacité et atteindre leurs objectifs de durabilité. La capacité du cloud à allouer dynamiquement des ressources en temps réel réduit considérablement la consommation d’énergie, par rapport aux besoins énergétiques constants des réseaux traditionnels. »

À propos de la suite de recherche

La nouvelle série de recherches propose l’évaluation la plus complète des initiatives de développement durable des opérateurs de réseau, notamment une analyse de marché approfondie et des prévisions détaillées pour 60 pays. Le rapport comprend un ensemble de données couvrant une période de cinq ans, un « classement des concurrents » et un examen des opportunités de marché actuelles et futures.

D’après communiqué