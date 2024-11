Rapport sur l’expérience réseau mobile en Tunisie d’OpenSignal pour Septembre 2024 : Quel opérateur arrive en 1er ?

Partagez 0 Partages



OpenSignal, un organisme indépendant qui analyse les performances des réseaux mobiles à l’échelle mondiale, a publié son dernier rapport sur l’expérience des utilisateurs de réseaux mobiles en Tunisie, couvrant la période de collecte des données de juin à août 2024. Ce rapport évalue les performances des trois principaux opérateurs tunisiens : Ooredoo, Orange et Tunisie Telecom, en se basant sur plusieurs indicateurs clés.

Résultats Globaux

Les opérateurs ont été évalués sur des critères de qualité de connexion, fiabilité, disponibilité 4G, expérience de couverture, vitesse de téléchargement et d’envoi en 4G, et expérience de jeux et vidéo en 4G. Voici les points saillants :

Qualité de Connexion Consistante : Ooredoo arrive en tête avec un score de 61,2 %, suivi de près par Orange (55,8 %) et Tunisie Telecom (54,5 %).

Expérience de Fiabilité : Dans cette catégorie, Ooredoo se distingue également avec un score de 806 points, tandis qu’Orange obtient 784 points et Tunisie Telecom 705 points.

Disponibilité 4G : Orange se démarque en offrant une disponibilité de la 4G à 84,1 % du temps, suivi par Ooredoo (81,5 %) et Tunisie Telecom (79,5 %).

Expérience de Couverture : Ooredoo prend l’avantage avec 7,5 points, contre 6,9 pour Tunisie Telecom et 6,2 pour Orange.

Performances en Vitesse et Expérience 4G

Vitesse de Téléchargement en 4G : Tunisie Telecom domine cette catégorie avec une vitesse moyenne de 31,3 Mbps, surclassant Ooredoo (23,8 Mbps) et Orange (21 Mbps).

Vitesse d’Envoi en 4G : Ooredoo et Tunisie Telecom sont ex aequo en première place avec 12,9 et 12,5 Mbps respectivement, alors qu’Orange se situe derrière avec 9,1 Mbps.

Expérience de Jeux et de Vidéo en 4G

Expérience de Jeux en 4G : Tunisie Telecom se distingue avec un score de 72,1, suivi par Ooredoo (68,9) et Orange (64,1).

Expérience de Vidéo en 4G : Dans cette catégorie, Tunisie Telecom obtient également la première place avec un score de 66,5, légèrement au-dessus de Ooredoo (64,3) et Orange (60,3).

Conclusion

Le rapport montre une forte concurrence entre les trois opérateurs tunisiens, chacun d’eux se démarquant dans différentes catégories. Ooredoo mène en matière de qualité de connexion consistante et de fiabilité, Orange se distingue dans la disponibilité de la 4G, tandis que Tunisie Telecom excelle en vitesse de téléchargement et en expérience de jeux et de vidéo en 4G. Ces résultats offrent aux utilisateurs et aux décideurs une vue d’ensemble des performances des réseaux mobiles en Tunisie, facilitant ainsi un choix éclairé en fonction de leurs besoins spécifiques.

Walid Naffati & IA