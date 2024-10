Réservée partiellement au Wifi, pourquoi les opérateurs veulent exploiter la 5G sur la bande 6 Ghz ?

Partagez 0 Partages

“Mobile Evolution in 6 GHz” est un rapport publié par la GSMA en septembre 2024 et explore les implications des options d’attribution du spectre dans la bande de fréquence 6.425–7.125 GHz. Ce document s’inscrit dans un contexte où la croissance exponentielle de la demande en données mobiles nécessite une réévaluation des politiques de gestion du spectre.

Dans ce contexte, le rapport souligne que la bande 6 GHz est partiellement réservée au WiFi (la norme Wifi 6E), ce qui ouvre le débat sur l’utilisation actuelle et future de cette bande de fréquence pour qu’il y ait une exploitation optimale de cette ressource hertzienne précieuse. Et pour cause: 78 % du trafic Data en Wifi passe encore par le WiFi 4, c’est à dire sur la bande de fréquence 2,4 GHz. Sans parler des tensions qui persistent entre les différents acteurs du Net sur comment récupérer entièrement la bande 6 Ghz soit pour le Wifi (le cas de l’entreprise Meta) soit pour la 5G (les équipementiers télécoms notamment à l’instar de Huawei).

Le rapport vise donc à éclairer les décideurs politiques sur les meilleures pratiques pour gérer le spectre dans la bande des 6 GHz, en tenant compte des besoins croissants en connectivité mobile et Wi-Fi. Il se concentre particulièrement sur l’impact économique des différentes options d’attribution de cette bande.

Croissance du trafic Mobile et impact sur le PIB

En 2023, la croissance du trafic mobile a atteint des niveaux sans précédent, dépassant même le volume total de trafic de 2018. Les prévisions indiquent que la demande par connexion mobile augmentera de 2 à 4 fois d’ici 2030, selon la région. En outre, 71 % de l’utilisation mobile se fait en intérieur, principalement via des bandes intermédiaires, avec une performance notable du 3.5 GHz.

Utilisation du Spectre

Les résultats montrent que le scénario d’utilisation mobile licenciée pourrait générer un impact significatif sur le PIB dans plusieurs pays étudiés, avec une augmentation prévue allant jusqu’à 0.39% du PIB en 2035 pour certains pays.

Le rapport appelle à une gestion proactive du spectre afin d’éviter une attribution inefficace qui pourrait nuire aux opérateurs mobiles. Les décideurs doivent également veiller à ce que les conditions techniques pour un usage partagé soient équitables et ne pénalisent pas les opérateurs mobiles.

Conclusion

Le rapport “Mobile Evolution in 6 GHz” met en lumière l’urgence d’une réévaluation stratégique des politiques d’attribution du spectre afin de répondre aux besoins croissants en matière de connectivité. Avec une approche axée sur l’utilisation efficace et optimisée du spectre, il est possible de soutenir la croissance économique tout en améliorant l’expérience utilisateur dans un monde de plus en plus connecté.

Walid Naffati & IA