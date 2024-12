SaaS Management : 2025 sera l’année de réduction du gaspillage en renouvellement des licences

Partagez 0 Partages

Le rapport de gestion SaaS pour cette fin de 2024, élaboré par la société Zylo, met en lumière des tendances cruciales et des opportunités pour les entreprises dans un contexte technologique en constante évolution. Zylo est une solution de SaaS management qui permet aux PME comme aux grands groupes de gérer l’ensemble de leurs logiciels SaaS, à partir d’une interface unique qui regroupe les dépenses, les renouvellements et l’utilisation des licences.

Dans ce rapport, il en ressort d’après Zylo que les entreprises qui ne gèrent pas activement leurs applications SaaS risquent d’avoir des résultats médiocres en matière d’optimisation des coûts et d’efficacité.

Zylo a en effet analysé des données sur plus de 30 millions de licences SaaS et 34 milliards de dollars de dépenses pour fournir des insights sur la gestion SaaS.

Ralentissement et Rationalisation des Portefeuilles

Le rapport souligne une diminution significative des dépenses en SaaS, avec une moyenne de 45 millions de dollars par organisation en 2023, soit une baisse de 10 % par rapport à l’année précédente. Les entreprises ont rationalisé leurs portefeuilles, passant d’une moyenne de 291 applications à 269, illustrant un mouvement vers une gestion plus responsable. Ce changement fait suite à une période d’achats excessifs pendant la pandémie du Covid19 en 2021, où les entreprises ont rapidement accumulé des outils technologiques.

Par exemple, une entreprise a découvert qu’elle avait 600 applications au lieu des 100 initialement estimées. Cela souligne l’importance d’une gestion centralisée pour contrôler les dépenses et réduire les risques liés à la sécurité. Aujourd’hui, elles prennent conscience des conséquences de cette “SaaS sprawl” et cherchent à optimiser leurs technologies existantes pour réduire les coûts.

Découverte et Gestion des Applications : Une Nécessité

Pour gérer efficacement leurs applications SaaS, les entreprises doivent d’abord avoir une visibilité complète sur leur environnement logiciel. La gestion d’inventaire SaaS est essentielle pour centraliser les données clés sur les applications, telles que les fournisseurs, les dépenses et les propriétaires d’applications. Sans cette visibilité, il est difficile de contrôler les dépenses non autorisées et de prévenir les risques liés à la sécurité.

De plus, le rapport révèle que 67 % des dirigeants IT considèrent que le “shadow IT”, c’est-à-dire l’acquisition non contrôlée d’applications par les employés, reste un défi majeur. Les entreprises doivent donc adopter des outils modernes de gestion qui permettent une découverte continue des applications et une optimisation proactive des ressources.

Opportunités à Saisir en 2025

Les entreprises qui gèrent efficacement leurs renouvellements peuvent mieux maintenir leurs budgets face à l’augmentation des coûts des fournisseurs. Cela est particulièrement pertinent dans un climat économique incertain où chaque dollar compte. Malgré les défis économiques, il existe une opportunité significative pour améliorer les pratiques de gestion SaaS. Les entreprises doivent se concentrer sur la réduction du gaspillage, la rationalisation des applications et le renforcement des pratiques de gouvernance pour réinvestir dans l’innovation.

En conclusion, le rapport de Zylo appelle les entreprises à prendre le contrôle de leur environnement SaaS pour maximiser leur retour sur investissement tout en naviguant dans un paysage économique complexe. C’est un moment clé pour réévaluer et optimiser la gestion des logiciels en tant que service afin d’assurer un avenir prospère.

La rédaction avec IA