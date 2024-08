Smart Capital lance un appel pour recruter son futur DG

Partagez 0 Partages

SMART CAPITAL lance un appel pour le recrutement d’un Directeur Général H/F – Private Equity, Investissement, Stratégie et Développement. Le poste est basé à Tunis, Tunisie. Son rôle principal consiste à mettre en œuvre une stratégie d’investissement ambitieuse et à soutenir le développement de l’écosystème des startups. Vous serez responsable de concrétiser les orientations stratégiques approuvées par le Conseil d’Administration.

Responsabilités principales :

Volet Managérial : Recruter, encadrer et motiver l’équipe de SMART CAPITAL pour optimiser les performances collectives.

Volet opérationnel : Définir et mettre en place un cadre d’investissement adapté aux startups et PME, assurant une implémentation efficace de la stratégie. Favoriser un environnement propice à l’innovation et à l’investissement pour les startups tunisiennes, tout en renforçant leur attractivité à l’échelle internationale. Établir des objectifs et KPIs pertinents pour évaluer l’impact du Startup Act, et superviser la mise en œuvre des actions nécessaires pour les atteindre. Piloter la performance globale de l’entreprise.

Volet relationnel : Assurer des relations fluides avec les bailleurs de fonds à travers des rapports conformes aux normes internationales.

Profil recherché :

Formation universitaire en Ingénierie ou Sciences de Gestion (Mastère, MBA, PhD).

Minimum 10 ans d’expérience dans des fonctions similaires, de préférence dans le secteur privé en Private Equity, Investissement, Finance, Stratégie et Développement.

Expérience avérée dans le financement de projets en fonds et dans la coopération avec des organisations internationales et bailleurs de fonds, incluant la gestion de négociations stratégiques et la direction d’équipes.

Plus d’informations, cliquez sur ce lien.

Rappelons que SMART CAPITAL est une société de gestion agréée par le Conseil du Marché Financier. Elle joue un rôle central dans la mise en œuvre de l’initiative Startup Tunisia, en partenariat avec le Ministère des Technologies de Communication. Cette initiative vise à positionner la Tunisie comme un hub pour les startups dans la région MENA et en Afrique du Nord.

Dans ce contexte, SMART CAPITAL supervise l’implémentation du projet Tunisie Startup et PME innovantes à travers ses fonds Anava (fonds de fonds) et Innvatech (fonds direct), tout en soutenant activement l’écosystème local des startups et des PME.

