Topnet lance un service mobile sous la marque TOPNET MOBILE by TT

Le Fournisseur d’Accès Internet Topnet élargit son champ d’activité avec le lancement de TOPNET MOBILE by TT, une offre mobile conçue en partenariat avec sa maison mère : Tunisie Telecom. Ce service vise à combiner les performances reconnues de Tunisie Telecom en matière d’internet mobile avec le réseau de distribution et l’expertise de Topnet.

Les nouveaux abonnés TOPNET MOBILE ont accès à plusieurs options adaptées à différents besoins :

Le forfait d’entrée de gamme propose 2,5 Go d’internet mobile pour un tarif de 8 dinars, valable 30 jours.

Un autre forfait, légèrement plus étoffé, offre 3,3 Go pour 10 dinars, avec la même durée de validité.

Pour un usage plus intensif, le forfait de 6 Go est disponible à 15 dinars, également sur 30 jours.

Pour les utilisateurs ayant des besoins plus importants :

Le forfait 25 Go est facturé 25 dinars avec une validité de 90 jours. Le forfait 55 Go coûte 50 dinars et bénéficie également d’une validité de 90 jours. Le forfait 75 Go, à 60 dinars, et le forfait 100 Go, proposé à 72 dinars, sont aussi valables 90 jours.

Tous ces forfaits incluent des tarifs compétitifs pour les appels et SMS : 35 millimes par minute et 25 millimes par SMS.

Bien que TOPNET MOBILE utilise l’infrastructure de Tunisie Telecom, quelques différences apparaissent entre leurs offres respectives. Par exemple, pour un volume de 100 Go, Tunisie Telecom propose un tarif de 64,8 dinars pour une validité de 60 jours, tandis que TOPNET MOBILE offre ce volume pour 72 dinars mais avec une validité prolongée à 90 jours.

Pour les volumes plus modestes, comme 25 Go, Tunisie Telecom facture environ 22,5 dinars via paiement bancaire pour une validité de 30 jours, alors que TOPNET MOBILE propose une validité plus longue de 90 jours à un tarif de 25 dinars.

Les cartes SIM et forfaits TOPNET MOBILE sont disponibles dès à présent dans toutes les agences Topnet en Tunisie. Ce lancement stratégique permet à Topnet d’entrer sur le marché mobile tout en exploitant les atouts techniques et commerciaux de Tunisie Telecom.

Ce partenariat illustre la volonté des deux entreprises de diversifier leur offre et de répondre aux besoins croissants des consommateurs tunisiens en matière de connectivité. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site officiel www.topnetmobile.tn.

Walid Naffati d’après communiqué