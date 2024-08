Tunisie : Interdiction de la vente des cartes SIM dans les rues et les espaces publics

Partagez 0 Partages



Le ministre des Technologies de la Communication, Nizar Ben Neji, a dévoilé vendredi 9 aout dernier lors d’une conférence de presse organisée au siège du ministère des TIC, un ensemble de mesures destinées à protéger les abonnés du téléphone mobile. Ces mesures visent à renforcer la sécurité des utilisateurs tout en préservant l’intégrité de leurs données personnelles.

Face à la recrudescence des violations et abus, notamment l’utilisation de cartes SIM sans transfert de propriété, l’usage continu des cartes SIM appartenant à des personnes décédées, et la non-déclaration de la perte de ces cartes, le Ministère des Technologies de la Communication et l’Instance Nationale des Télécommunications (INT) ont décidé d’agir fermement. L’objectif est de garantir une expérience utilisateur plus sûre et plus fiable.

Parmi les actions annoncées, on note une mise à jour systématique des cartes SIM inscrites sur le réseau afin d’en détecter celles anonymes où dont les données sont manquantes. Dans ce cas, la ligne sera immédiatement suspendue. Désormais, une ligne téléphonique ne pourra être activée qu’après vérification de la pièce d’identité officielle de son propriétaire.

Ainsi, tout nouvel abonnement devra être accompagné par la présentation d’une carte d’identité nationale ou d’un passeport pour valider la ligne. Par ailleurs, les ventes non réglementées de cartes SIM, qui prolifèrent dans les rues et marchés publics en Tunisie, seront strictement interdites. En outre, les abonnés disposant de SIM classiques auront la possibilité de passer à la technologie e-SIM, offrant ainsi une alternative plus sécurisée.

Une autre innovation notable est le lancement du service « Mes numéros » via la commande *186*CIN#. Ce service permettra à chaque utilisateur de vérifier les numéros de téléphone associés à sa carte d’identité nationale auprès des différents opérateurs. De plus, quand une nouvelle ligne est activée au nom d’un abonné, une notification en temps réel sera envoyée sous forme de message texte adressé à tous les numéros liés à l’identité du dit abonné et ce, pour éviter les usurpations d’identités.

La rédaction avec IA